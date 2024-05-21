Аминов: «Журналистскому сообществу надо сформулировать новые квалификационные требования»

Журналистскому сообществу надо сообща попытаться сформулировать новые квалификационные требования, профессиональные стандарты современного журналиста. С таким предложением выступил сегодня на очередном, XXI съезде Союза журналистов Татарстана его председатель, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета РТ Ильшат Аминов.

Подготовку универсальных кадров он назвал главным вектором развития отрасли на ближайшее время.

«Здесь мы не можем обойтись без высшей школы. Поэтому с нами сегодня авторитетные люди: декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский и Василь Гарифуллин — доктор наук, профессор, заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа. Они ждут от нас профессионального заказа на подготовку кадров. Мы ждем от них универсальных специалистов. Нам надо в каком-то моменте соединиться», — сказал председатель Союза журналистов Татарстана.

Кроме того, в своем выступлении он заявил о необходимости создания мощного концерна по созданию видеоконтента на международном уровне, отсутствии противоречий между блогерством и журналистикой, «диктатуре» статистики просмотров и охватов аудитории, а также о намерении «доказывать на любом уровне» необходимость повышения средней зарплаты журналиста до 60 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня Ильшат Аминов был переизбран председателем Союза журналистов Татарстана.