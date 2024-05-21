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Аминов заявил о необходимости создания мощного концерна по созданию видеоконтента
Гендиректор телерадиокомпании «Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов заявил о необходимости создания «мощного концерна по производству видеоконтента с возможностью конкурировать на российском и международном уровне». Причем, по задумке председателя Союза журналистов Татарстана, концерн должен вещать на татарском, русском и английском языках. Его слова прозвучали в АО «Татмедиа» на очередном, XXI съезде Союза журналистов Татарстана.
Он обратил внимание, что структурные изменения отрасли нужны для концентрации и эффективного использования ресурсов, так как одна из ее проблем – дублирование подразделениями функций.
«Глобальная конкуренция в информационном пространстве растет. Новые тренды требуют от журналиста овладевать огромным количеством смежных профессий. Это лавинообразные изменения, требования. Мы должны уметь работать с современными средствами коммуникации, гаджетами на базе продвинутого пользователя, навыками оператора, звукорежиссера, монтажера, художника компьютерной графики... Знаний специфики требуют особенности контента, интерфейса основных информационных платформ – Вконтакте, Телеграмм, Ютуб и т.д. Они появляются, и надо им соответствовать. И каждому навыку надо учить отдельно», – сказал Аминов.
Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня Ильшат Аминов был переизбран председателем Союза журналистов Татарстана.
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