«Я сам занимаюсь блогерством»: Ильшат Аминов о новой платформе распространения информации

Председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ильшат Аминов в своем выступлении в АО «Татмедиа» на собрании делегатов союза сотрудников СМИ проанализировал влияние современных технологий и тенденций на работу журналистов. Он подчеркнул, что между блогерством и журналистикой может и не быть противоречий.

«Но есть четкий водораздел. Если человек делает развлекательный контент, он относится к сфере обслуживания, как повар, парикмахер или организатор свадеб. Они удовлетворяют насущные потребности людей в развлечении, еде, отдыхе и в зависимости от спроса должны получать материальное вознаграждение. Но если блогер распространяет социально значимую, общественно важную информацию о любой сфере человеческой деятельности — он выполняет функцию журналиста. И блогерство в таком случае обозначает всего лишь платформу распространения такой информации», — сказал Аминов.

Он рассказал, что сам занимается блогерством — ведет канал в мессенджере Telegram.

«Хочу вам сказать: написать полутораминутный текст иногда сложнее, чем написать часовую информационно-аналитическую программу», — констатировал председатель Союза журналистов РТ.

Аминов также подчеркнул, что условия существования в профессии, степень свободы и политическая ситуация в стране меняются, но суть профессии журналиста остается.

«Я в этом уверен, и поэтому я до сих пор в профессии. Оппоненты самонадеянно утверждают, что профессия журналиста сегодня теряет свою актуальность и главными становятся медиатехнологии, эсэмэмщики, пиарщики и прочие подобные специалисты. Конечно, в условиях становления постинформационного общества они, безусловно, нужны. Но это всего лишь, пусть меня простят за правду, обслуживающий персонал. Технологии бессмысленны, если они не воспроизводят смыслы, не приближают нас к истине. Технологии хороши, когда есть творец нового знания, созидатель, в нашем случае — журналист», — подытожил Аминов.