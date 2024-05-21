Председатель Союза журналистов РТ: «Цифры просмотров и охватов диктуют правила игры»

«Ее величество картинка правит балом, а цифры просмотров и охватов диктуют правила игры» – с такими образными тезисами выступил генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ильшат Аминов в «Татмедиа» на собрании делегатов Союза журналистов Татарстана.

«Важнейшее требование сегодняшнего дня – необходимость визуализации любых новостей. Но телевидение не умирает. Наоборот, все газеты, радиостанции, электронные издания, журналы сегодня превращаются в одно большое телевидение. Не нравится слово телевидение, давайте скажем “фабрики по производству визуального контента”. Суть не меняется», – подчеркнул Аминов.

Председатель Союза журналистов РТ также отметил, что между блогерством и журналистикой может и не быть противоречий и лично сам он тоже ведет блог в Telegram. По словам Аминова, всё зависит от контента: блогеры развлекательного контента подобны персоналу из сферы обслуживания – поварам, парикмахерам и организаторам свадеб, а те, кто распространяет общественно значимую информацию, выполняют функцию журналиста.

«И самое главное – если информационные технологии используются для создания и циркуляции фейков, искажения смыслов, общество просто обречено. Отсутствие объективной информации приводит к принятию неправильных решений, развалу всей системы. Что и случилось с горячо любимым нами Советским Союзом. Очень точно сказал новый министр обороны: „Ошибаться можно, врать нельзя“. А нам, журналистам, и ошибаться нельзя. В пост-информационном обществе роль журналиста как творца смыслов только возрастает. Журналист – это сталкер, проводник для человека в бурлящем, непредсказуемом, всегда опасном информационном море», – сказал Ильшат Аминов.

Напомним, как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня Ильшат Аминов был переизбран председателем Союза журналистов Татарстана.