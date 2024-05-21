Ильшат Аминов переизбран председателем Союза журналистов Татарстана

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Журналист и генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ильшат Аминов переизбран сегодня на следующие пять лет председателем Союза журналистов Татарстана.

Собрание делегатов профессионального союза сотрудников СМИ прошло сегодня в «Татмедиа». Оно было приурочено ко Дню печати Республики Татарстан, который региональные журналисты отмечали 19 мая.

На процедуру выбора председателя Союза журналистов Татарстана иные кандидаты не выдвигались, Аминов был переизбран единогласно. Перед этим он выступил с отчетным докладом, в котором затронул тему блогерства и журналистики, образования и профнавыков сотрудников СМИ, внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в журналистику, которое из года в год набирает обороты.

«Известный писатель Джером Лоуренс очень точно описал, на мой взгляд, суть нашей профессии: “Долг журналиста – успокаивать обеспокоенных и тревожить ублаготворенных”. Эта фраза точно описывает наше время. Нет более благородной миссии, чем успокаивать и помогать страждущим, и в то же время нет более важной социальной миссии – тревожить потерявших землю под ногами, беспокоить властьпридержащих и всех, способных что-то сделать для улучшения жизни людей. Мы работаем не для власти, не для начальников, не для денежных мешков – мы работаем для людей», – подчеркнул он, напомнив при этом, что гуманизм – основной принцип деятельности журналиста.