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Аминов намерен «доказывать на любом уровне» среднюю зарплату журналиста в 60 тыс. рублей
Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета РТ Ильшат Аминов на очередном, XXI съезде Союза журналистов Татарстана в АО «Татмедиа» заявил о желании добиваться того, чтобы средняя зарплата журналистов республики была не меньше среднего показателя по региону.
«Сказать, что в наши дни оплата труда журналиста никак не способствует росту престижа нашей профессии, — это не сказать ничего. Средняя зарплата в 35–40 тыс. рублей никак не стимулирует появление новых имен. По данным Татарстанстата, средняя зарплата в Татарстане в прошлом году составила уже 60 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 14 тыс. рублей. О чем может писать журналист, чья семья живет на уровне прожиточного минимума? По моему мнению, средняя зарплата в нашей отрасли должна быть не меньше средней по региону. И я собираюсь доказывать это на любом уровне», — сказал председатель Союза журналистов РТ.
Он подчеркнул, что считает существенное повышение реального вознаграждения в отрасли одной из задач профессионального объединения сотрудников СМИ региона.
«Поймите меня правильно: это вовсе не популизм. Я не зря в начале своего выступления так подробно говорил о современных тенденциях развития информационного поля. В карете прошлого мы в будущее въехать никак не сможем. Архаичная система СМИ республики нуждается в трансформации, отвечающей задачам сегодняшнего дня», — констатировал Аминов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня Ильшат Аминов был переизбран председателем Союза журналистов Татарстана.
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