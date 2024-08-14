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Альметьевск присоединился к сбору помощи для жителей Курской области
Альметьевск присоединился к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.
Всего за несколько дней жители района собрали крупную партию помощи: продукты питания, воду, средства личной гигиены, бытовую химию, лекарства, генераторы, микроволновые печи, холодильник.
«Альметьевцы вместе со всеми россиянами помогают нашим соотечественникам из приграничных районов Курской области пережить сложную ситуацию. Эта беда в очередной раз показала, насколько сплоченные и отзывчивые люди живут в нашем районе. Все вместе, плечом к плечу, мы готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — заявил Нагуманов.
Чиновник также поблагодарил присоединившихся к сбору помощи жителей муниципалитета за то, что не остались в стороне и внесли свой вклад в благое дело.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры Татарстана собрали в общей сложности 40 тонн гуманитарного груза для жителей Курской области. До этого Раис РТ Рустам Минниханов дал Правительству республики поручение собрать и направить помощь жителям пострадавшего от боевых действий региона.
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