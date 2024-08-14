Альметьевск присоединился к сбору помощи для жителей Курской области

Фото: t.me/nagumanovtd/

Альметьевск присоединился к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Всего за несколько дней жители района собрали крупную партию помощи: продукты питания, воду, средства личной гигиены, бытовую химию, лекарства, генераторы, микроволновые печи, холодильник.

Фото: t.me/nagumanovtd/

«Альметьевцы вместе со всеми россиянами помогают нашим соотечественникам из приграничных районов Курской области пережить сложную ситуацию. Эта беда в очередной раз показала, насколько сплоченные и отзывчивые люди живут в нашем районе. Все вместе, плечом к плечу, мы готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — заявил Нагуманов.

Чиновник также поблагодарил присоединившихся к сбору помощи жителей муниципалитета за то, что не остались в стороне и внесли свой вклад в благое дело.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры Татарстана собрали в общей сложности 40 тонн гуманитарного груза для жителей Курской области. До этого Раис РТ Рустам Минниханов дал Правительству республики поручение собрать и направить помощь жителям пострадавшего от боевых действий региона.