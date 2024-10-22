Алиханов назвал Татарстан опорным регионом с промышленной точки зрения

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в преддверии стартующего в Казани саммита БРИКС осмотрел выставку «Сделано в Татарстане». О промышленном потенциале республики ему рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«Татарстан — опорный регион с точки зрения промышленности. Много важных для страны в плане экспортного потенциала предприятий», — подчеркнул глава Минпромторга России.

«Очень рад тому, насколько руководство республики использует все меры поддержки, которые администрирует Министерство промышленности и торговли России. Во время последнего визита мы с [Раисом РТ] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] обсудили возможности внесения дополнений, изменений в нормативные базы Минпромторга. Важные были сделаны предложения, и мы уже взяли их в работу. Очень надеемся, что они помогут не только Татарстану, но и другим регионам страны развивать промышленность», — добавил он.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

«Задачи нашим Президентом [Владимиром Путиным] поставлены амбициозные. Мы должны серьезно вырасти по добавленной стоимости — к 2030 году фактически на 40%. Рост в обработке у нас продолжается достаточно высокий. Сейчас наша задача — разработать новые инструменты, чтобы, несмотря на высокие банковские ставки, основные проекты, связанные с нацпроектами техлидерства, были реализованы», — пояснил Алиханов.

По словам федерального министра, «это касается и новых материалов в химии». «Здесь у Татарстана очень хорошие перспективы. Нефтехимия — база для этого нацпроекта (речь идет о национальном проекте „Новые материалы и химия“ — прим. Т-и). Сейчас детально прорабатываем с лидерами отрасли — „Сибуром“, „ТАИФом“ и другими — цепочки товаров, которые нам нужно восстановить, ориентируясь как на внешний рынок, так и на внутренний», — уточнил он.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году будут запущены новые нацпроекты.

Подробнее об экспозиции, которую осмотрел Антон Алиханов, можно прочитать в материале «Татар-информа» Аурусы, беспилотники и «Аврора»: что ждет гостей БРИКС на выставке «Сделано в Татарстане». Ранее Рустам Минниханов поручил провести для участников саммита БРИКС презентации продукции, представленной на выставке.

Сегодня в Казани стартует шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который продлится три дня, с 22 по 24 октября. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

У Президента России Владимира Путина 22-го числа запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Видео: пресс-служба Минпромторга РТ.