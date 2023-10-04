Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Алиев отказался от пятисторонней встречи по Карабаху без участия Турции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в Испании, посвященной ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Поводом стало решение не приглашать на мероприятие Турцию, сообщает агентство АПА.
Переговоры должны были пройти 5 октября. Помимо Азербайджана и Армении, на них планировалось присутствие представителей Франции, ФРГ и Евросоюза.
«Причина отказа Азербайджана следующая: Баку предложил и настаивал на участии во встрече и Турции. Однако на это не было дано согласие, особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия», — отметили в издании.
Ранее источник в ЕС заявлял, что Алиев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудут на встречу в Испании, которая пройдет в рамках саммита ЕС.
После «антитеррористической операции», которую Азербайджан проводил 19-20 сентября, Нагорный Карабах капитулировал. Было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики Арцах.
Ситуацию Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Баку позднее заявили о создании спецгруппы по интеграции Карабаха. Совет безопасности Армении анонсировал переговоры Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Испании в начале октября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»