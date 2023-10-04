Алиев отказался от пятисторонней встречи по Карабаху без участия Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в Испании, посвященной ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Поводом стало решение не приглашать на мероприятие Турцию, сообщает агентство АПА.

Переговоры должны были пройти 5 октября. Помимо Азербайджана и Армении, на них планировалось присутствие представителей Франции, ФРГ и Евросоюза.

«Причина отказа Азербайджана следующая: Баку предложил и настаивал на участии во встрече и Турции. Однако на это не было дано согласие, особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия», — отметили в издании.

Ранее источник в ЕС заявлял, что Алиев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудут на встречу в Испании, которая пройдет в рамках саммита ЕС.

После «антитеррористической операции», которую Азербайджан проводил 19-20 сентября, Нагорный Карабах капитулировал. Было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики Арцах.

Ситуацию Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Баку позднее заявили о создании спецгруппы по интеграции Карабаха. Совет безопасности Армении анонсировал переговоры Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Испании в начале октября.