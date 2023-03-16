Alberta может вернуться к Альберту: ТАИФ намерен выкупить у СИБУРа энергокомпанию ТГК-16

ТАИФ вновь входит в сделку с СИБУРом, чтобы вернуть ТГК-16, которую сам же и создал в 2010 году

Фото: tatarstan.ru

О сделке будет объявлено в апреле

Утверждение, что в одну реку нельзя войти дважды, готовится опровергнуть ТАИФ. Два года назад он расстался со своими главными активами в рамках консолидации с СИБУРом – нефтехимическими компаниями и генерирующей ТГК-16. Сейчас ТАИФ вновь входит в сделку с холдингом, чтобы вернуть энергокомпанию, которую сам же и создал в 2010 году. О том, что подобная рокировка вот-вот станет реальностью, «Татар-информ» узнал от нескольких источников.

По их данным, СИБУР проводил некий конкурс среди нескольких претендентов, в числе которых были в том числе федеральные гиганты – «Интер РАО», «Газпром-энергохолдинг» и «Т Плюс». Но в итоге продать энергокомпанию было решено ТАИФу, что, очевидно, можно рассматривать в качестве жеста доброй воли в адрес властей Татарстана. СИБУР, возможно, был не против реализовать компанию на чисто коммерческих условиях, но с такими активами без учета политических реалий в конкретном регионе присутствия не обойтись. По данным наших источников, о сделке будет объявлено в апреле.

«Информация о выходе на сделку не соответствует действительности. Переговоры с потенциальными покупателями актива продолжаются», - сообщил «Татар-информу» представитель СИБУРа. В ТАИФе на запрос агентства не ответили.

О том, что СИБУР изучает варианты продажи ТГК-16, которую он консолидировал в 2021 году вместе с «Казаньоргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом» (НКНХ) и другими активами ТАИФа, представитель компании сообщил «Татар-информу» в ноябре 2022 года. В СИБУРе такое решение объясняли тем, что основные приоритеты для холдинга, предприятия которого рассредоточены в двух десятках регионах России, – эффективное развитие нефтегазохимического бизнеса и обеспечение отечественного рынка синтетическими материалами. Локальная энергокомпания в этом контексте, конечно, была важна для «обеспечения основных производств», «но в широком смысле профильной деятельностью не является». Тем более что в других регионах у СИБУРа подобных активов никогда не было.

СИБУР изучает варианты продажи ТГК-16, которую он консолидировал в 2021 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С учетом высокой степени интеграции ТГК-16 в бизнес-активы в Татарстане СИБУР сразу заявлял, что наиболее желательный вариант развития событий – это передача «части энергетической инфраструктуры профильному инвестору с понятным опытом успешного взаимодействия с СИБУРом для дальнейшего развития ТГК-16 как субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности».

«Мы понимаем, что ТГК-16 сегодня – это качественная материальная база, центр отраслевой экспертизы и постоянная команда с уже выстроенными процессами. В совокупности это делает предприятие очень ценным и привлекательным активом для инвесторов», – отмечали также в СИБУРе. Явно намекая на то, что готовы расстаться с ТГК-16 при условии определения «справедливой стоимости» столь лакомого кусочка.

ТАИФ успел модернизировать казанскую ТЭЦ, нижнекамская продолжает работать на советском наследстве

Что же такое ТГК-16? Эта энергокомпания была создана в 2010 году в составе ТАИФа – после того, как холдинг под руководством тогда еще Альберта Шигабутдинова выкупил за 6,6 млрд рублей у «Татэнерго» Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ (в части промышленно-территориального комплекса №1, или ПТК-1). Таким образом в те годы Правительство Татарстана решало проблему с финансированием инвестпрограммы республиканской энергокомпании: ТЭЦ из ее состава, технологически связанные с крупнейшими потребителями, были проданы им же. В том числе и «Татнефти», которая в 2010 году за 2 млрд рублей выкупила Нижнекамскую ТЭЦ в части ПТК-2, которая была необходима для комплекса ТАНЕКО.

Тепловая мощность ТЭЦ-3 составляет 2390 Гкал/час, электрическая мощность также больше, чем у станций конкурента, – 789,6 МВт Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В итоге с начала 2010-х в энергетике республики, никогда не входившей в периметр РАО «ЕЭС России» и остававшейся независимой, была выстроена уникальная для страны внутренняя конкуренция генерирующих активов – их поделили между двумя столпами республиканской экономики, а также подконтрольной Правительству РТ «Татэнерго».

Теплоэлектроцентрали, доставшиеся ТАИФу, исторически были построены для обслуживания гигантов нефтехимии Татарстана – «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», ключевых производственных активов группы, в 2021 году перешедших под крыло СИБУРа. Нижнекамская ТЭЦ-1 заработала в 1967 году, Казанская ТЭЦ-3 – годом позже (но строительство второй очереди на ней завершилось в 1982 году).

ТАИФ по факту успел серьезно трансформировать только казанскую станцию. Сегодня ее тепловая мощность составляет 2390 Гкал/час, что намного больше, чем у двух других городских ТЭЦ, принадлежащих «Татэнерго» (суммарно у ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – 1419 Гкал/час, но это без учета котельных, на них приходится еще 1100 Гкал/час). Электрическая мощность у ТЭЦ-3 также больше, чем у станций конкурента, – 789,6 МВт. Но при этом 405,6 МВт из них приходится на введенный в эксплуатацию 17 июня 2017 года энергоблок, построенный на базе крупнейшей в России газовой турбины 9HA.01 производства General Electric и котла-утилизатора бельгийского производства (с производительностью 455 Гкал/час). То есть фактически на новую электростанцию в структуре «старой».

Проект газотурбинной установки Alberta был реализован на собственные средства ТАИФа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эта газотурбинная установка (ГТУ) технически уникальна и имеет даже имя – Alberta (видимо, в честь главы ТАИФа). С момента запуска она практически всегда работает на полную мощность. Проект, кстати, был реализован на собственные средства ТАИФа, а не в рамках традиционных для энергетики ДПМ, как все проекты строительства парогазовых установок, ПГУ на ТЭЦ «Татэнерго». При этом паротурбинная часть на ТЭЦ-3 осталась «советской»: семь паровых котлов таганрогского «Красного котельщика» и связанные с ними шесть турбин разной мощности и спецификации производства Уральского турбинного завода были запущены в работу с 1971 по 1983 год.

Тепловая мощность Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) составляет 3746 Гкал/час, электрическая – 880 МВт. Здесь ТАИФ не строил ПГУ, так что самая крупная промышленно-отопительная ТЭЦ в Татарстане продолжает эксплуатировать советское наследство. Это 16 паровых котлов и 8 паровых турбин тех же производителей и примерно тех же годов выпуска, что и на Казанской ТЭЦ-3. И еще двух самых «старых» турбин ПТ-60 Ленинградского металлического завода (1967 и 1969 годов выпуска). Модернизация должна «дойти» до этой станции только в ближайшую пятилетку, но мощность у нее останется практически неизменной.

Нижнекамская ТЭЦ продолжает эксплуатировать советское наследство Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

СИБУР строит собственные ПГУ

ТГК-16, как и «Татэнерго», и Нижнекамская ТЭЦ «Татнефти», являются субъектами оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), где продают промышленным потребителям оба этих товара. Выработка электрической энергии по итогам 2022 года у ТГК-16 осталась на уровне предыдущего года, то есть чуть более 9 млрд кВт⋅ч. Но для двух комбинатов в Казани и в Нижнекамске связанные с ними ТЭЦ были и остаются важны, прежде всего, в качестве поставщиков промышленного пара, необходимого в технологических процессах. Именно по этой причине энергокомпания на двух своих ТЭЦ под крылом что ТАИФа, что СИБУРа вырабатывала больше тепловой энергии, чем «Татэнерго» на всех своих четырех станциях и котельных (18,9 против 11,3 млн Гкал по итогам 2021 года, например). Но у ТЭЦ «Татэнерго» крупных потребителей пара давно уже не осталось, они обеспечивают теплоснабжение преимущественно населения.

А вот электроэнергию и мощность комбинаты, несмотря на все и технические, и юридические связи с ТГК-16, покупали на том же ОРЭМ. По данным «Системного оператора», эти предприятия занимали в 2021 году второе и четвертое места в топ-5 крупнейших потребителей Татарстана (впереди них – только «Татнефть» и КАМАЗ соответственно). Максимум потребления мощности у «Нижнекамскнефтехима» тогда составлял 424 МВт, а у «Казаньоргсинтеза» – 222 МВт. Учитывая то, что на потребителей энергорынка за последние годы было «навешано» множество всевозможных нерыночных надбавок – от поддержки строительства мусоросжигательных заводов до выравнивания тарифов на Дальнем Востоке, – крупные предприятия давно стали делать ставку на развитие собственной генерации.

Пошел по этому пути и ТАИФ: еще в 2019 году «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» заключили контракты с немецкой Siemens на общую сумму 290 млн евро на строительство двух ПГУ прямо на комбинатах. Alberta решала другие задачи, так как находилась в системе ОРЭМ.

Крупные предприятия давно стали делать ставку на развитие собственной генерации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лемаевская ПГУ мощностью 495 МВт в составе НКНХ заработала летом прошлого года. Лушниковская ПГУ на 311 МВт (с турбиной на 250 МВт) на «Казаньоргсинтезе» должна, как заявлял в интервью «Татар-информу» председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий, заработать в конце этого года или в следующем году. Правда, как стало известно лишь в конце февраля, еще в июле 2022 года Siemens уведомила СИБУР, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС. И с тех пор все работы на объекте были остановлены. Впрочем, оборудование для двух своих ПГУ-ТЭС в Татарстан успели поставить еще до введения всяких санкций. Проблема, очевидно, возникла на этапе пусконаладки.

Как бы то ни было, переход на собственную генерацию, уже свершившийся на самом мощном предприятии СИБУРа в Татарстане, в перспективе «закроет» для холдинга потребность в закупках электроэнергии «с рынка», хотя схема подключения новых станций оставляет возможность внешнего питания, это необходимо для повышения надежности. Тем более что Лемаевскую ПГУ-ТЭС на ОРЭМ выводить уже точно не будут, она останется работать на розничном рынке, сбывая комбинату все фактически по себестоимости. С Лушниковской ПГУ-ТЭС на «Казаньоргсинтезе», очевидно, СИБУР пойдет проторенной дорожкой.

Как объяснял в интервью «Татар-информу» генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев, у комбинатов СИБУРа в Татарстане очень большое потребление энергии в виде электрической энергии и промышленного пара. «Для того чтобы закрыть первый вопрос, холдингу будет выгоднее использовать собственные ПГУ-ТЭС, тем более что генерирующие установки на них будут работать еще и на отработанных газах с основного производства. Законодательство это позволяет. А большие электростанции, которые находятся за периметром производственных территорий, в этой логике становятся просто не нужными. А вот что касается второго ресурса, то я уверен, что сейчас СИБУР будет искать, кто сможет им стабильно поставлять пар», – отмечал он.

Раузил Хазиев открыто заявлял, что «Татэнерго» может и имеет желание, но покупать ТГК-16 не собирается Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему ТАИФ?

Пытаясь предсказать, кто мог бы стать новым партнером СИБУРа, «Татар-информ» еще в прошлом году называл практически невероятным «заход» через такую сделку в энергетику Татарстана энергокомпании федерального уровня. Причина – в специфике ТГК-16, эффективность двух ТЭЦ которой сильно зависит от связей с главным промышленным потребителем пара. «Выработка пара никак не регулируется (в отличие от тепловой энергии в горячей воде), это в любом случае коммерческая история, в любом случае надо будет договариваться… Кто бы ни купил ТГК-16, он останется партнером СИБУРа», – говорил «Татар-информу» глава «Татэнерго».

Для гигантов вроде «Интер РАО», «Т Плюс» и тем более «Газпром энергохолдинга» столь кэптивная энергокомпания выглядела слишком мелкой игрушкой. «Интер РАО» – оператор экспорта-импорта электроэнергии, занимает третье место в стране как по установленной мощности, так и по выработке электроэнергии (впереди только такие гиганты, как «Русгидро» и «Росатом»). Но костяк активов этого холдинга – это ГРЭС, конденсационные, а не теплофикационные электростанции. То есть «Интер РАО» в большей степени ориентировано именно на ОРЭМ, а не на специфические локальные рынки тепла. Хотя этому холдингу и принадлежит Башкирская генерирующая компания (то есть в соседней республике место «Татэнерго» давно занято игроком федерального уровня), ее основной актив и там – это не городские ТЭЦ, а Кармановская ГРЭС, по мощности немного уступающая Заинской.

Другой гигант – «Т Плюс», единственный из всех, кто заявлял, что «смотрит в эту сторону», сегодня имеет филиалы во всех окружающих Татарстан регионах (кроме Башкирии). И управляет в основном именно ТЭЦ, являясь крупнейшим частным производителем тепла в России. Эта компания активно реализует в городах присутствия программы модернизации в рамках модели «альтернативной котельной», являясь самым активным амбассадором ценовых зон теплоснабжения в стране. Но, опять же, ТГК-16, хоть и вырабатывает много тепла, теплоснабжением Казани и Нижнекамска сама не занимается, перепродавая гигакалории той же «Татэнерго». В структуре «Т Плюс» этот актив выглядел бы белой вороной.

На самом деле, при любом варианте с заходом в Татарстан внешнего игрока, особенно крупного, это стало бы первым шагом к поглощению всей основной генерации республики. Федеральный игрок зашел бы в Татарстан с явным прицелом выкупить в итоге все и сразу – вместе с «Татэнерго». А не играться во внутриреспубликанскую конкуренцию, да еще и в прямой зависимости от СИБУРа.

Федеральный игрок зашел бы в Татарстан с явным прицелом выкупить в итоге все и сразу – вместе с «Татэнерго» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вот расклад, когда у ТГК-16 остается свой понятный собственник, эти риски снимает. И в этой логике самым правильным стало бы возвращение активов в «Татэнерго». Либо формирование новой конфигурации, в которой Казанская ТЭЦ-3 ушла бы под крыло Хазиева, что помогло бы ликвидировать обостряющиеся в последние годы споры между двумя компаниями по поводу тепловой энергии. И консолидировать всю когенерацию столицы Татарстана под крылом одного и, что еще важнее, профильного собственника. А Нижнекамскую ТЭЦ (в части ПТК-1) можно было бы продать той же «Татнефти», возложив на нефтяного гиганта теплоснабжение всего Нижнекамского энергоузла целиком. Это, кстати, позволило бы сохранить в генерации Татарстана и ту самую внутреннюю конкуренцию.

«Татнефть», впрочем, интереса к сделке не проявляла. А Раузил Хазиев открыто заявлял «Татар-информу», что «Татэнерго» может и имеет желание, но покупать ТГК-16 не собирается. «Мы не готовы сегодня купить эти составы оборудования, нет таких возможностей. И переговоров об этом не ведем. Мы с такой инициативой на СИБУР точно не выходили», – отметил он. Глава «Татэнерго» объяснил это так: «нам сегодня не до этого, мы занимаемся модернизацией своих электростанций и в другие активы не лезем и не собираемся».

Очевидно, если бы Правительство Татарстана настояло, то «Татэнерго» нашло бы возможности для сделки с СИБУРом – прежде всего, финансовые. И если бы не заморозка проекта модернизации Заинской ГРЭС, проблемы с продлением срока эксплуатации «старых» энергоблоков на этой станции, такое развитие событий могло стать реальным. Но в республике, видимо, решили не нагружать главную энергокомпанию Татарстана непосильными для нее долгами. А «попросить» тех, у кого деньги есть. Причем после сделки с тем же СИБУРом!

Возвращение ТГК-16 под крыло ТАИФа выглядит гениальным решением со всех сторон. В генерации сохраняется все та же конкуренция. Не перегружаются бюджеты – ни республики, ни «Татэнерго». Добавляется реальной работы и самому ТАИФу, который, став миноритарием в СИБУРе, сильно «сжался» в плане влияния на республиканскую экономику. А ведь когда-то это была ее «вторая нога», равнозначная «Татнефти». Да и ТАИФ можно отнести к компаниям с «понятным опытом успешного взаимодействия с СИБУРом». Более того, он еще и миноритарный акционер федерального нефтехимического гиганта.

Возвращение ТГК-16 под крыло ТАИФа выглядит гениальным решением со всех сторон Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

К тому же новому старому собственнику не надо будет долго входить в курс дел: актив-то известен как свои пять пальцев. Да и менеджмент во главе с Эдуардом Галеевым, назначенным на пост гендиректора ТГК еще в 2016 году, СИБУР не менял.

Правда, задачи, мягко говоря, немного обновились. Во-первых, это сохранение ресурса у главной «рабочей лошадки» – Alberta на Казанской ТЭЦ-3. Как отмечал в декабре «Татар-информу» Эдуард Галеев, действующие сервисные контракты в прошлом году исполнялись стабильно, «и на 2023 годы они подтвердили нам, что поставят, что необходимо». «Вопросы по сервису, ремонтам были всегда, но все они решаются, и мы не сомневаемся что сможем нормально эксплуатировать в дальнейшем эту машину», – добавлял Галеев. Тем не менее риски остаются. И нивелировать их так или иначе придется всем, и «Татэнерго» на своих ПГУ, построенных на турбинах той же General Electric, тоже.

Во-вторых, другой ставший проблемным момент – обновление генерирующего оборудования: у ТГК-16 самый большой пул проектов, прошедших отборы в рамках федеральной программы модернизации «старых» ТЭС, то есть претендующих на выплаты по ДПМ. К 2025-2027 годам компания должна реконструировать пять энергоблоков на Нижнекамской ТЭЦ и один – на Казанской ТЭЦ-3. Но бюджет этих строек, по оценкам Галеева, в связи событиями прошлого года вырастет на 20-30%. Ранее компании даже пришлось отменять ряд закупок. Из-за чего ТГК-16, возможно, придется сдвигать сроки ввода некоторого оборудования – такую возможность генераторам к тому же ранее гарантировало Минэнерго РФ.

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