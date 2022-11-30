«Т Плюс» про возможное приобретение ТГК-16: «Да, смотрим в эту сторону»

Энергокомпания «Т Плюс», филиалы которой работают во всех регионах, граничащих с Татарстаном (кроме Башкортостана) рассматривает возможность приобретения ТГК-16 у СИБУРа.

«Да, смотрим в эту сторону. Пока решений нет», – заявил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер в интервью газете «Коммерсант».

«ТГК-16 — это газовые ТЭЦ. Мы умеем зарабатывать на тепле, поэтому новый регион стал бы для нас преимуществом. Вопрос цены», – добавил Вагнер.

Напомним, о том, что СИБУР изучает варианты возможной продажи энергокомпании ТГК-16, которую он консолидировал в прошлом году вместе с другими крупными активами татарстанского холдинга ТАИФ, «Татар-информ» писал 10 ноября.

ТГК-16 была создана в 2010 году в составе ТАИФа после того, как годом ранее этот холдинг выкупил за 6,6 млрд рублей у «Татэнерго» Казанскую ТЭЦ-3 (электрическая мощность сегодня – 789,6 МВт, тепловая – 2390 Гкал/час) и Нижнекамскую ТЭЦ в части промышленно-территориального комплекса №1 (ПТК-1, 880 МВт и 3746 Гкал/час, это самая крупная промышленно-отопительная ТЭЦ в Татарстане). Теплоэлектроцентрали исторически были построены для обслуживания гигантов нефтехимии Татарстана – «Казаньоргсинтеза» (КОС) и «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ), ключевых производственных активов ТАИФа, с прошлого года перешедших под крыло СИБУРа.

Читайте подробнее: « Непрофильный актив: СИБУР задумался о продаже энергокомпании ТГК-16, доставшейся от ТАИФа»