Непрофильный актив: СИБУР задумался о продаже энергокомпании ТГК-16, доставшейся от ТАИФа

СИБУР, очевидно, готовится к продаже энергетической инфраструктуры в Татарстане. Сегодня компания сообщила, что не исключает передачи генерации «профильному инвестору». Что подтолкнуло нефтехимиков к этой идее и кто может стать потенциальным приобретателем ТЭЦ в Казани и Нижнекамске, разбирался «Татар-информ».

СИБУР изучает варианты возможной продажи энергокомпании ТГК-16 Фото: © «Татар-информ»

Ценный и привлекательный для инвесторов актив

СИБУР изучает варианты возможной продажи энергокомпании ТГК-16, которую он консолидировал в прошлом году вместе с другими крупными активами татарстанского холдинга ТАИФ, сообщил «Татар-информу» представитель компании.

«Мы видим интерес к активу со стороны потенциальных покупателей и в настоящий момент не исключаем вариантов передачи части энергетической инфраструктуры профильному инвестору с понятным опытом успешного взаимодействия с СИБУРом для дальнейшего развития ТГК-16 как субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности», – заявили в СИБУРе.

Энергокомпания ТГК-16 была создана в 2010 году в составе ТАИФа после того, как годом ранее этот холдинг выкупил за 6,6 млрд рублей у «Татэнерго» Казанскую ТЭЦ-3 (электрическая мощность сегодня – 789,6 МВт, тепловая – 2390 Гкал/час) и Нижнекамскую ТЭЦ в части промышленно-территориального комплекса №1 (ПТК-1, 880 МВт и 3746 Гкал/час, это самая крупная промышленно-отопительная ТЭЦ в Татарстане). Теплоэлектроцентрали исторически были построены для обслуживания гигантов нефтехимии Татарстана – «Казаньоргсинтеза» (КОС) и «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ), ключевых производственных активов ТАИФа, с прошлого года перешедших под крыло СИБУРа.

По словам представителя СИБУРа, основные приоритеты для холдинга – эффективное развитие нефтегазохимического бизнеса и обеспечение отечественного рынка синтетическими материалами. Собственная энергогенерация в этом контексте выполняет в первую очередь «функцию обеспечения основных производств, но в широком смысле профильной деятельностью для компании не является». При этом «с учетом высокой степени интеграции ТГК-16 в бизнес-активы в Татарстане», СИБУР сейчас оценивает возможные сценарии и условия оформления взаимоотношений с этой компанией «в том случае, если актив выйдет из периметра».

Также в СИБУРе заняты определением и «возможной справедливой стоимости» своего энергоактива. «Мы понимаем, что ТГК-16 сегодня – это качественная материальная база, центр отраслевой экспертизы и постоянная команда с уже выстроенными процессами. В совокупности это делает предприятие очень ценным и привлекательным активом для инвесторов», – добавили также в СИБУРе.

Энергокомпания ТГК-16 была создана в 2010 году в составе ТАИФа после того, как годом ранее этот холдинг выкупил за 6,6 млрд рублей у «Татэнерго» Казанскую ТЭЦ-3 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рукотворная конкуренция

Напомним, выделение из структуры «Татэнерго» ряда генерирующих активов в 2009-2010 годах было сделано, чтобы компания, потеряв порядка 20% своих мощностей, в том числе и современный в те времена актив – Казанскую ТЭЦ-3, получила средства на реализацию инвестиционной программы модернизации. По этим же причинам в 2010 году Нижнекамскую ТЭЦ в части ПТК-2 (724 МВт и 1580 Гкал/час) за 2 млрд рублей у «Татэнерго» выкупила «Татнефть», которой эта станция была необходима для обеспечения потребностей строящегося тогда комплекса ТАНЕКО.

Правительство Татарстана, впрочем, рассматривало и другие варианты привлечения частных инвестиций в энергогенерацию. Например, по одному из них крупнейшим потребителям электроэнергии в республике предлагалось выкупить дополнительную эмиссию «Генерирующей компании» («дочка» «Татэнерго», созданная в рамках реформы электроэнергетики, когда отрасль пришлось поделить на генерацию, сети и сбыт) и стать ее акционерами. Но этот вариант не устроил тогда потенциальных покупателей. Глава ТАИФа Альберт Шигабутдинов в те годы, не стесняясь в выражениях, объяснял, что его холдинг «за последние шесть лет по перекрестному субсидированию переплатил энергетикам почти 40 с лишним миллиардов рублей».

ТАИФ тогда вообще пошел дальше всех, объявив, что построит собственную генерацию, чтобы защитить себя от «непомерного, экономически необоснованного роста тарифов на электроэнергию». Холдинг объявлял о планах самостоятельно покрывать 60-80% потребностей в электрической и тепловой энергии и доказывал, что такие ресурсы обойдутся ему в 2,5 раза дешевле, чем покупаемые у «Татэнерго», именно за счет экономии на тарифах, в которых была заложена большая доля «перекрестки».

В итоге Правительство Татарстана приняло соломоново решение – продать ТЭЦ, технологически связанные с крупнейшими потребителями, им же самим – то есть ТАИФу и «Татнефти». И в начале 2010-х в энергетике республики, изначально не входившей в периметр РАО «ЕЭС России», была выстроена уникальная для страны внутренняя конкуренция – активы поделили между двумя столпами республиканской экономики, а также подконтрольной Правительству РТ «Татэнерго».

Возглавлявший в то время энергокомпанию Ильшат Фардиев (позже перешедший на пост главы «Сетевой компании») заявлял, что «появление на рынке энергетики конкуренции – это суть реформы». А аналитики аплодировали сделкам, отмечая, что государство выбрало «наиболее удачный сценарий» для финансирования инвестпрограммы «Татэнерго». Одновременно с этим переложив задачи по развитию проданных активов на новых собственников, которым это тоже было выгоднее, чем строительство собственной генерации с нуля.

Ильшат Фардиев заявлял, что «появление на рынке энергетики конкуренции – это суть реформы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стратегия сработала

И ставка оказалась верной. «Татэнерго», например, уже в декабре 2014 года запустила современную и сверхэффективную парогазовую установку (ПГУ) на 220 МВт на Казанской ТЭЦ-2, а в августе 2018 года – аналогичную ПГУ на 246 МВт на Казанской ТЭЦ-1 (обе – на турбинах General Electric). А ТАИФ в 2017-м ввел в эксплуатацию уникальный для России энергоблок мощностью 405,6 МВт с газотурбинной установкой того же американского производителя, полностью построенный на частные инвестиции! С тех пор эта махина «пашет» практически со 100%-ной загрузкой!

Запуск этих установок тогда помог ликвидировать и острую проблему дефицита мощностей в энергоузле Казани (резерв также обеспечило и строительство дополнительной сетевой инфраструктуры). Программа модернизации генерирующего оборудования планомерно шла и на Нижнекамской ТЭЦ, в том числе в настоящее время – и в рамках ДПМ-2. Хотя сделанная в Татарстане ставка на ПГУ в этом году по понятным причинам обернулась новыми рисками, нельзя не признать, что в целом ставка на конкуренцию и частные инвестиции была выбрана верная.

Для ТАИФа, как «местного» холдинга, управление ТЭЦ выглядело достаточно органичным видом деятельности. С 2016 года ТГК-16 возглавил Эдуард Галеев, до этого восемь лет руководивший РДУ Татарстана (филиал «Системного оператора»). По выработке электроэнергии компания, конечно, уступала «Татэнерго», но не сильно – чуть более 9 против 14,3 млрд кВт⋅ч по итогам прошлого года соответственно.

Однако СИБУР как холдинг, имеющий активы в разных регионах страны, никогда в традиционной энергетике не работал, оставаясь лишь одним из крупнейший потребителей ОРЭМ. Впрочем, изначально, после приобретения активов ТАИФа, в СИБУРе не собирались продавать ТГК-16. В апреле этого года даже заявляли, что эта компания станет центром компетенций в области энергетики для всех предприятий холдинга.

При этом ТАИФ параллельно с развитием ТГК-16 начал, а СИБУР сейчас доводит до конца два крупных проекта строительства собственной генерации прямо на комбинатах в Нижнекамске и Казани, работающей, в том числе, и на продуктах переработки попутных нефтяных газов с отдувок производств. На НКНХ с весны в режиме пусконаладки работает Лемаевская ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт (построена на оборудовании немецкой Siemens). Аналогичный, но меньший по мощности проект (311 МВт), холдинг планирует реализовать и на «Казаньоргсинтезе» (к счастью, оборудование у немцев еще ТАИФ успел не только оплатить, но и поставить в республику). ТГК-16 выступает техническим заказчиком по реализации этих проектов; планировалось, что вновь возводимые мощности в дальнейшем передадут этой компании в эксплуатацию.

Запуск современных и сверхэффективных парогазовых установок помог ликвидировать острую проблему дефицита мощностей в энергоузле Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Продав ТГК-16, компания получит дополнительные средства для развития своих проектов»

«По всей видимости, СИБУР намерен развивать собственную энергогенерацию, и выйти из непрофильного для компании специфического энергетического бизнеса, «завязанного» на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Продав ТГК-16, компания получит дополнительные средства для развития своих проектов. В ряде случаев предприятиям действительно выгодно иметь собственную независимую генерацию. СИБУР имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить ее топливом, и при этом снизить зависимость предприятий от закупок с ОРЭМ», – заявил «Татар-информу» аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Оценивать возможную стоимость сделки по продаже ТГК-16 в «ФИНАМе» не стали. Ряд опрошенных «Татар-информом» аналитиков также не рискнули называть даже примерные диапазоны возможных цен на две ТЭЦ.

Ключевой вопрос, конечно, один – что это за потенциальные покупатели, проявляющие интерес к активу и что это за «профильный инвестор с понятным опытом успешного взаимодействия с СИБУРом»?

Практически невероятным представляется «заход» в энергетику Татарстана новой энергокомпании федерального или межрегионального уровня. Очевидно, сохранение конкуренции в такой конфигурации республику вряд ли устроит. Но даже если предположить, кто из федералов мог бы стать еще одним гостем на этом празднике жизни, то выбор тут небольшой.

Например, госхолдинг «Интер РАО», оператор экспорта-импорта электроэнергии, который занимает третье место в стране как по установленной мощности, так и по выработке электроэнергии (впереди только такие гиганты как «Русгидро» и «Росатом»). И он обладает большой кубышкой свободных средств. Этому холдингу принадлежит, например, Башкирская генерирующая компания – то есть в соседней республике место «Татэнерго» давно занято игроком федерального уровня. И все же костяк активов «Интер РАО» – это ГРЭС, то есть конденсационные, а не теплофикационные электростанции. «Интер РАО» в большей степени ориентировано именно на ОРЭМ, а не специфические локальные рынки тепла.

Более логичным выглядел бы заход в Татарстан такого гиганта, как «Т Плюс», который уже сегодня имеет филиалы во всех окружающих республику регионах, кроме Башкирии. И управляет в основном именно городскими ТЭЦ, являясь крупнейшим частным производителем тепла в России и мире. Также эта компания активно реализует в городах присутствия программы модернизации теплоснабжения в рамках модели «альтернативной котельной». Однако, хотя по выработке тепла ТГК-16 и превосходит «Татэнерго» (18,9 против 11,3 млн Гкал по итогам прошлого года соответственно), главным образом эта компания производит промышленный пар для нужд комбинатов, а не теплоноситель для снабжения рядовых горожан. То есть «Т Плюс» по этой логике было бы интереснее забрать под крыло активы «Татэнерго».

Так что, как ни крути, но реальным претендентом на активы выглядит либо одно «Татэнерго», либо эта же компания вместе с «Татнефтью». Например, «Татэнерго» могла бы вернуть под свое крыло Казанскую ТЭЦ-3, что, кстати, помогло бы снять постоянно обостряющиеся в последние годы споры между двумя компаниями по поводу тепловой энергии. И консолидировать всю когенерацию под крылом одного, и, что еще важнее – профильного собственника. А Нижнекамскую ТЭЦ (в части ПТК-1) можно было бы продать той же «Татнефти», передав под крыло нефтяного гиганта теплоснабжение всего Нижнекамского энергоузла целиком. Это, кстати, позволило бы сохранить в генерации Татарстана и ту самую внутреннюю конкуренцию.