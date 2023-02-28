«Казаньоргсинтез» пытается взыскать с немецкой Siemens и турецкой Enka 9 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан не удовлетворил заявление «Казаньоргсинтеза» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении немецкой Siemens Energy, российского ООО «Нефтегаз и энергетика» (до июня 2022 года – ООО «Сименс энергетика») и турецкого инжинирингового холдинга Enka. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам картотеки, 21 февраля «Казаньоргсинтез» обратился в суд с просьбой принять предварительные обеспечительные меры в отношении этих трех компаний для защиты своих имущественных интересов. В своем заявлении казанское предприятие просило наложить арест и запретить ФНС России «осуществлять регистрационные действия по исключению из единого государственного реестра юридических лиц» сведений в отношении 100%-ной доли Siemens Energy в уставном капитале «Нефтегаз и Энергетика».

На «Нефтегаз и Энергетику», в свою очередь, «Казаньоргсинтез» просил наложить арест и запретить ГИБДД МВД России «производить любые регистрационные действия» с различными транспортными средствами – трактором JUNGHEINRICH EFG 430К, самоходными машинами и механизмами на пневматическом и гусеничном ходу HYUNDAI и EZS, а также 21 автомобилем различных марок – от Skoda до BMW. А также наложить арест на 1,6 млрд рублей компании на расчетных счетах в «Райффайзенбанке» (как рублевых, так и валютных). В отношении турецкой Enka «Казаньоргсинтез» просил наложить арест и запертить Росреестру совершать регистрационные действия с двумя объектами в Москве – «Павелецкой плазой» и «Домом Чаплыгина».

«Казаньоргсинтез» объяснил подачу заявления тем, что намерен подать иск к ответчикам о взыскании задолженности (неотработанного аванса) в размере почти 9,1 млрд рублей (72,3 млн евро и 3,4 млрд рублей), выданных в рамках договоров подряда с этими компаниями на строительство ПГУ-250 МВт для «Казаньоргсинтеза». «Нефтегаз и Энергетика» по этим договорам выступала генподрядчиком, турецкая Enka – подрядчиком, а Siemens Energy выдавала гарантии как материнская компания.

«Заявитель полагает, что непринятие предварительных обеспечительных мер может сделать невозможным исполнение будущего судебного решения, а также может причинить заявителю значительный ущерб в виду недобросовестного поведения должников, включая отчуждение и вывод имеющихся активов», – сказано в определении АС РТ.

Но суд вынес отказ в применении предварительных обеспечительных мер, сославшись на ряд нестыковок в заявлении. «Из материалов дела не следует, что непринятие обеспечительных мер может затруднить реальное исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований истца», и что отказ лишит заявителя «возможности защиты нарушенных прав», – говорится в документе.

Напомним, в октябре 2019 года «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» (тогда входили в ТАИФ, в октябре 2021 года перешли под контроль СИБУРа) и Siemens заключили контракты на общую сумму 290 млн евро на строительство двух ПГУ на комбинатах. На НКНХ ПГУ мощностью 495 МВт работает с лета прошлого года, хотя официального ввода этой станции в эсплуатацию еще не было. Что касается ПГУ-250 МВт на «Казаньоргсинтезе», то, как заявлял в конце ноября 2022 года «Татар-информу» гендиректор ТГК-16 Эдуард Галеев, все основное оборудование там было смонтировано: «Остался небольшой объем вспомогательного оборудования, которое нужно поставить. Но оно уже может быть и чисто российское, с этим проблем не будет». При этом Галеев отмечал, что сроки запуска этой станции, возможно, придется «немножко сдвинуть».

По данным «Интерфакса», ПГУ-250 МВт следовало сдать «под ключ» к марту 2023 года, но в июле 2022 года Siemens уведомила, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС, после чего все работы на объекте были остановлены. «Предприятие считает данный отказ от выполнения работ необоснованным, нарушающим условия договора и требует возврата неотработанного аванса, который превышает размер отгруженного оборудования и произведенных работ. Предприятие также в последующем, возможно, заявит требование о взыскании убытков», – сообщили агентству в пресс-службе «Казаньоргсинтеза».