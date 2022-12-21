ТГК-16: выработка будет на уровне 2021 года, проблем с сервисом газовых турбин пока нет

Выработка электрической энергии станциями, входящими в состав ТГК-16 – второй по размеру генерирущей компании Татарстана – по итогам 2022 года останется на уровне прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор компании Эдуард Галеев.

По итогам 2021 года выработка ТГК-16 составила чуть более 9 млрд кВт*часов – на 9,6% больше, чем в 2020 году.

Основные усилия компании в настоящее время нацелены на обновление генерирующего оборудования. Эти проекты ранее прошли отборы в рамках федеральной программы модернизации «старых» ТЭС. Так, к 2025 году компания должна реконструировать три паровых турбины на Нижекамской ТЭЦ, и одну – на Казанской ТЭЦ-3. А в 2026 и 2027 годы ввести еще две модернизированных турбины в Нижекамске. Бюджет этих проектов, по оценкам Галеева, в связи со всеми текущими событиями вырастет на 20-30% (ранее компании пришлось отменить ряд закупок), из-за этого ТГК-16, возможно, придется сдвинуть сроки некоторых вводов, такую возможность генкомпаниям, к тому же, ранее гарантировало Минэнерго РФ.

Конкурентным преимуществом ТГК-16 также является уникальная газотурбинная установка мощностью 405,6 МВт, построенная в 2017 году на Казанской ТЭЦ-3. Турбина 9HA.01 в ее составе произведена американской General Electric, что в этом году из-за санкций обернулось непредвиденными ранее рисками. Однако, по словам Галеева, несмотря на отказ американской компании от новых проектов в России, действующие сервисные контракты в этом году исполняются стабильно: «Пока проблем с этим нет, и на 2023 годы они подтвердили нам, что поставят, что необходимо».

«Вопросы по сервису, ремонтам были всегда, но все они решаются, и мы не сомневаемся что сможем нормально эксплутатировать в дальнейшем эту машину», – также добавил Галеев.

ТГК-16 была создана в 2010 году в составе ТАИФа после того, как годом ранее этот холдинг выкупил за 6,6 млрд рублей у «Татэнерго» Казанскую ТЭЦ-3 (электрическая мощность сегодня – 789,6 МВт, тепловая – 2390 Гкал/час) и Нижнекамскую ТЭЦ в части промышленно-территориального комплекса №1 (ПТК-1, 880 МВт и 3746 Гкал/час, это самая крупная промышленно-отопительная ТЭЦ в Татарстане). Теплоэлектроцентрали исторически были построены для обслуживания гигантов нефтехимии Татарстана – «Казаньоргсинтеза» (КОС) и «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ), ключевых производственных активов ТАИФа, с прошлого года перешедших под крыло СИБУРа. От электростанций ТГК-16, которая также вошла в состав этого холдинга, комбинаты получают, прежде всего, пар, необходимый в технологических процессах.