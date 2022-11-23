ТГК-16 не нашла подрядчика для модернизации паровой турбины на Нижнекамской ТЭЦ

Энергокомпания ТГК-16, подконтрольная СИБУРу, не смогла найти подрядчика на проведение работ по модернизации паровой турбины на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Закупка, размещенная еще в октябре, была признана несостоявшейся: ее единственный участник – Уральский турбинный завод (УТЗ) – предложил цену, в два раза превышающую начальную – 1,7 млрд вместо 913 млн рублей.

Кроме того, УТЗ не приложил к заявке ряд обязательных документов, а также предложил срок поставки оборудования – май 2025 года, «не соотвествующий требованиям заказчика – февраль 2024 года». Для ТГК-16 это принципиальный момент, так как проект реализуется в рамках федеральной программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод), направленной на обновление действующих мощностей. И срок его завершения – начало 2025 года.

Закупка касалась приобретения комплекта оборудования и оказания услуг по объекту «Паровая турбина ПТ-60-130/13 с генератором №2» на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), которая принадлежит ТГК-16. Всего таких турбин производства Ленинградского металлического завода (электрической мощностью 60 МВт, а тепловой 139 Гкал/час) на ТЭЦ – две, 1967 и 1969 года ввода в эксплуатацию соответственно. Они предназначены для привода генератора переменного тока типа ТВФ-60-2 и отпуска тепла от двух регулируемых отборов пара. Наработка турбины, которую планировалось модернизировать, на 1 января 2022 года составила 315 431 часов. Это оборудование давно выработало парковый ресурс.

Техническое перевооружение планировалось провести, заменив цилиндр высокого давления и регенеративные подогреватели, при этом увеличение мощности не предусматривалось. Начальная цена закупки составляла более 913 млн рублей (без НДС).

По данным из итогового протокола, организатору закупки теперь предпписано «уточнить начальную максимальную цену, подготовить закупочную документацию и провести закупочную процедуру с измененными условиями повторно».

Напомним, в рамках конкурентного отбора КОММод 2025 года по программе модернизации генерирующих объектов ТЭС по филиалам АО «ТГК-16» были отобраны четыре проекта модернизации паровых турбин Нижнекамской ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-3 суммарной мощностью 317 МВт. Все заявленные проекты были утверждены распоряжением Правительства РФ. «Реализация инвестиционных проектов повысит энергоэффективность станций, позволит уменьшить выбросы парниковых газов в окружающую среду, а также обеспечит надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей», – отмечали в компании.