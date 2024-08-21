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СВО 21 августа 2024 11:34

Алаудинов заявил о готовности отразить новый удар ВСУ в Курской области

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Бойцы спецназа «Ахмат» готовятся отразить новый удар Вооруженных сил Украины, который может произойти на территории Курской области. Об этом заявил командир подразделения (и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ) генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает ТАСС.

По словам российского военачальника, обстановка в регионе находится «под контролем», а украинские войска пока заняты перегруппировкой.

«Не готов сказать на данный момент, куда он (противник — прим. Т-и) собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление, что он собирается сделать, тоже есть. Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», — заверил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов заявлял об остановке прорыва ВСУ на суджанском направлении, а также об участии действующих военнослужащих стран НАТО в атаке на Курщину.

Командир спецназа «Ахмат» в ежедневном режиме сообщает о ситуации в Курской области, где с 6 августа идут бои с ВСУ. В регионе действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Врио главы области Алексей Смирнов 12 августа на совещании с участием Президента России Владимира Путина доложил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов и что необходимо эвакуировать 180 тыс. человек.

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#Курская область #спецоперация #спецназ Ахмат #Апти Алаудинов
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