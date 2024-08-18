Алаудинов заявил об остановке прорыва ВСУ на суджанском направлении

Российские войска остановили прорыв Вооруженных сил Украины на суджанском направлении в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Продолжается СВО. Курская область, направление Суджа. Спецназ „Ахмат“ совместно с 2-й бригадой спецназа, ССО (Силами специальных операций — прим. Т-и), 810-й бригадой морпехов, 30-м полком, ну и, в принципе, еще подразделениями артиллерии и другими продолжает громить противника. По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен», — сообщил он в видео, которое опубликовал в Telegram-канале.

По информации командира «Ахмата», сегодня усиленная бронемашиной группа военнослужащих ВСУ под прикрытием двух танков «заскочила на тот участок», где находятся бойцы спецназа, но в результате была уничтожена.

«И на других участках тоже у нас идет активная работа по уничтожению техники. Сейчас заехало еще пять единиц техники, мы ее фиксируем. Будем уничтожать по мере поступления», — заверил Алаудинов.

Операция ВСУ началась в ночь на 6 августа. В Курской области действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа на совещании с участием Президента России Владимира Путина доложил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов и что необходимо эвакуировать 180 тыс. жителей области (из них к тому моменту выехала уже 121 тыс.).