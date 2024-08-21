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Медведев заявил, что Россия смогла избежать «переговорного капкана»
Начало боевых действий в Курской области сделало невозможным попадание России в «переговорный капкан». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По мнению бывшего Президента России, «в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств».
Политик уточнил, что он имеет в виду «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму», которые имели бы «неясные перспективы и последствия».
Сейчас же, на взгляд Медведева, «всё встало на свои места», а «досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена». Зампред Совбеза РФ убежден, что все понимают (хотя и не озвучивают это свое понимание) — «больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА» (для подчеркивания своей мысли он прибег к капслоку — прим. Т-и).
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