«Аэрофлот» хочет увеличить частоту полетов между Казанью и Москвой

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Авиакомпания «Аэрофлот» может существенно увеличить частоту рейсов между Москвой и Казанью, сообщил журналистам в кулуарах XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил гендиректор группы Сергей Александровский. Об этом передает ТАСС.

Компания рассматривает вариант расширения программы «Шаттл», при которой можно бесплатно обменять билет на любой другой рейс в одном направлении в диапазоне 12 часов (раньше или позже).

«Оцениваем потенциальные направления, где его еще можно реализовать <...> Такими направлениями могут быть Нижний Новгород, Казань», — сказал Александровский.

Он объяснил, что направление должно отвечать определенным характеристикам.

«Таких рынков немного, но они есть. Поэтому по истечении какого-то более релевантного периода для анализа эффективности этого продукта будем смотреть, готовиться к запуску каких-то направлений», — рассказал гендиректор группы.