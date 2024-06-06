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Экономика 6 июня 2024 21:36

«Аэрофлот» хочет увеличить частоту полетов между Казанью и Москвой

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«Аэрофлот» хочет увеличить частоту полетов между Казанью и Москвой
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Авиакомпания «Аэрофлот» может существенно увеличить частоту рейсов между Москвой и Казанью, сообщил журналистам в кулуарах XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил гендиректор группы Сергей Александровский. Об этом передает ТАСС.

Компания рассматривает вариант расширения программы «Шаттл», при которой можно бесплатно обменять билет на любой другой рейс в одном направлении в диапазоне 12 часов (раньше или позже).

«Оцениваем потенциальные направления, где его еще можно реализовать <...> Такими направлениями могут быть Нижний Новгород, Казань», — сказал Александровский.

Он объяснил, что направление должно отвечать определенным характеристикам.

«Таких рынков немного, но они есть. Поэтому по истечении какого-то более релевантного периода для анализа эффективности этого продукта будем смотреть, готовиться к запуску каких-то направлений», — рассказал гендиректор группы.

XXVII ПМЭФ стартовал накануне. Всего на форум прибудут государственные и политические делегации из 45 стран. Как ожидается, общее количество зарубежных гостей превысит 17 тыс. человек из 136 государств. В мероприятиях примет участие и Президент Владимир Путин. Так, 7 июня он выступит на пленарном заседании.
#ПМЭФ
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