Минниханов и Мантуров побывали на «КАПО-Композит», производящем материалы для МС-21

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили сегодня в Казани предприятие «КАПО-Композит». Об этом рассказала ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Федерального министра и Президента Татарстана сопровождали генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО «Корпорация „Иркут“» Андрей Богинский.

Завод «КАПО-Композит» входит в состав АО «АэроКомпозит» — разработчика и производителя деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов для российского авиалайнера МС-21. Предприятие выпускает механизацию крыла и хвостового оперения самолета методом автоклавного формования.

Рустам Минниханов и Денис Мантуров ознакомились со спецификой производства и номенклатурой выпускаемых изделий. Информацию о предприятии представил первый заместитель генерального директора «ПАО «Корпорация „Иркут“» и генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский.

Производство композитных деталей и агрегатов ведется с применением новых российских материалов, которые по своим характеристикам полностью соответствуют требованиям конструкторов авиалайнера.

При этом специалисты «КАПО-Композит» усовершенствовали автоклавную технологию изготовления агрегатов. Это позволяет сократить производственный цикл и добиться существенной экономии, что важно в контексте планов наращивания производства самолетов МС-21.

В декабре 2021 года самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет, о чем сообщало ИА «Татар-информ».