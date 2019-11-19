(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Против челнинки, посадившей 6-летнего сына за руль, возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По его информации, в отношении многодетной матери Агины Алтынбаевой возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и об оставлении в опасности.

В ближайшее время Следком намерен допросить Алтынбаеву в качестве подозреваемой. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшие выходные челнинка выложила ролик, на котором ее шестилетний сын рулит иномаркой на скорости в 130 км/час.

Действиями Алтынбаевой заинтересовались следователи, инспекторы ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних. Сегодня стало известно, что Алтынбаеву оштрафовали на 35 тыс. рублей.

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