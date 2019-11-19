Иван Ургант в вечернем шоу высмеял челнинку, посадившую маленького сына за руль авто

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Иван Ургант в ежедневном шоу «Вечерний Ургант» высмеял челнинку, посадившую маленького сына за руль авто.

Телеведущий отметил, что шестилетний ребенок сидит на коленях у двенадцатилетнего. «Им вместе 18 лет. Может быть, это объясняет, почему мать посадила за руль ребенка?» – с улыбкой спрашивает ведущий.

Также Ургант задался вопросом, куда «гонит» на такой скорости мальчик, и тут же ответил на него. «Ответим – в Изумрудный город, чтобы попросить у волшебника Гудвина мозги для матери», – отметил телеведущий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появился ролик, где шестилетний ребенок за рулем иномарки разогнался до 130 км/ч, а его мама, которая сидит на пассажирском сиденье, снимает поездку на видео. Позже выяснилось, что оператором провокационного ролика стала небезызвестная многодетная челнинка Агина Алтынбаева, которая в апреле уже становилась героем соцсетей, прокатившись за рулем на руках с младенцем.

Действиями челнинки заинтересовались следователи, инспекторы ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних. Сегодня стало известно, что Алтынбаеву оштрафовали на 35 тыс. рублей.

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