Скандально известная челнинка дала ребенку порулить на скорости в 130 км/час

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Скандально известная жительница Челнов опять посадила за руль маленького сына. Соответствующий ролик Агина Алтынбаева выложила на свой странице в социальной сети.

На видео под названием «Счастливый ребенок» видно, что за рулем автомобиля действительно сидит мальчик, а спидометр авто, движущегося по трассе с включенными аварийными огнями, показывает почти 130 километров в час.

«Я живу как хочу, ни о чем не жалею -совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах, Не пройдя мою жизнь вы не вправе судить», — написала Алтынбаева в комментарии к видео (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Т-и).

В комментариях женщина выложила переписку, на который собеседник пригрозил ей прокуратурой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в апреле Алтынбаева опубликовала в сети другой ролик, на котором она управляет машиной с младенцем на руках, а в 2015 году после истории о подкинутой девочке она стала участницей телепередачи на Первом канале. Агина неоднократно демонстрировала свое отношение к ПДД на своей странице в социальной сети.

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