Полиция проводит проверку после видео челнинки, посадившей за руль маленького сына

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Полиция Челнов проводит проверку после видео челнинки, посадившей за руль несовершеннолетнего сына, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники ГИБДД вместе с коллегами из отдела по делам несовершеннолетних проведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — рассказали в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что скандально известная жительница Челнов Агина Алтынбаева выложила у себя на странице видео, на котором ребенок управляет машиной, движущейся со скоростью 130 километров в час.

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