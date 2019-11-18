Гузель Удачина: Посадившую за руль 6-летнего сына челнинку пригласят на комиссию ПДН

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Агину Алтынбаеву из Набережных Челнов, выложившую в Интернет видео, на котором ее шестилетний сын управляет автомобилем на скорости в 130 км/ч, планируют вызвать на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«Сначала с челнинкой пообщаются сотрудники ГИБДД, наверняка будут приняты какие-то меры. На тот случай, если их окажется недостаточно, мы прорабатываем вопрос о том, чтобы пригласить мать на встречу с комиссией по делам несовершеннолетних», — рассказала детский омбудсмен.

Гузель Удачина отметила, что в данной ситуации основная задача объяснить нарушительнице, что она не права.

«Самое важное донести, что она поступает неправильно и подвергает опасности как жизни своих детей, так и других участников дорожного движения, в автомобилях которых тоже могут быть дети», – объяснила Удачина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшие выходные челнинка Агина Алтынбаева, известная своим пренебрежительным отношением к ПДД, опубликовала у себя на страничке видео, на котором один из ее малолетних сыновей рулит иномаркой на скорости в 130 километров в час.

Это уже не первый случай, когда ее ребенок оказывается на водительском кресле – в апреле Алтынбаева управляла своим автомобилем с грудным младенцем на руках, а происходящее также фиксировала на камеру.

В полиции Татарстана агентству заявили, что очередная выходка челнинки не останется без их внимания. Госавтоинспекторы намерены провести проверку и дать действиям многодетной матери правовую оценку. Ее результаты будут известны позднее.

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