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Татар-информ

18 ноября 2019, 15:55

Происшествия

Посадившей маленького сына за руль авто челнинкой заинтересовался Следком

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Происшествия

Посадившей маленького сына за руль авто челнинкой заинтересовался Следком

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Посадившей маленького сына за руль авто многодетной челнинкой заинтересовался следственный комитет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Во время мониторинга Интернета следователи обнаружили запись, на которой жительница Челнов посадила за руль авто своего маленького сына. При этом машина двигалась на довольно большой скорости.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшие выходные скандально известная челнинка Агина Алтынбаева сняла видеоролик, на котором ее маленький сын управляет автомобилем. Машина движется по трассе на скорости свыше 130 км/ч.

Стоит отметить, что это не первый провокационный видеоролик многодетной челнинки – в апреле Алтынбаева прославилась тем, что управляла автомобилем с младенцем на руках и снимала свою поездку на камеру.

В ГИБДД заявили, что подобное поведение женщины не останется без их внимания. В ближайшее время Госавтоинспекция проведет проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям Алтынбаевой.

Также ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. Она заявила, что Агину Алтынбаеву пригласят на встречу с комиссией по делам несовершеннолетних
 

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