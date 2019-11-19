Посадившую за руль авто маленького сына челнинку оштрафовали на 35 тыс. рублей

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Посадившую за руль авто маленького сына многодетную жительницу Набережных Челнов оштрафовали на 35 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, что в соцсетях появился провокационный ролик, на котором скандально известная многодетная мать из Челнов Агина Алтынбаева усадила на руль авто своего 6-летнего сына. Мальчик разогнал автомобиль до 130 км/ч, а Агина в это время снимала всю поездку на камеру мобильника.

Сотрудникам полиции женщина объяснила, что посадила ребенка за руль, потому что хотела научить его управлять машиной. При этом Алтынбаева четко понимала, что нарушает ПДД.

В отношении Алтынбаевой были составлены пять протоколов по административным правонарушениям на общую сумму 35 тыс. рублей. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшие выходные на страницах татарстанских пабликов появилась видеозапись, где скандально известная многодетная мать из Челнов Агина Алтынбаева снимает на камеру мобильника своего маленького сына за рулем авто. При этом мальчик разогнал автомобиль до 130 км/ч.

Напомним, что Алтынбаева становится «звездой» провокационных видеороликов не в первый раз – в апреле женщина прославилась, проехавшись по городу за рулем с младенцем на руках.

Действиями женщины заинтересовались инспекторы ГИБДД, Следком, а также уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, которая отметила, что в ближайшее время многодетную маму вызовут на беседу в комиссию по делам несовершеннолетних.







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