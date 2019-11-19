WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 ноября 2019, 12:25

Происшествия

Посадившую за руль авто маленького сына челнинку оштрафовали на 35 тыс. рублей

Рекомендуем

Происшествия

Посадившую за руль авто маленького сына челнинку оштрафовали на 35 тыс. рублей

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении Агины Алтынбаевой к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Посадившую за руль авто маленького сына многодетную жительницу Набережных Челнов оштрафовали на 35 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, что в соцсетях появился провокационный ролик, на котором скандально известная многодетная мать из Челнов Агина Алтынбаева усадила на руль авто своего 6-летнего сына. Мальчик разогнал автомобиль до 130 км/ч, а Агина в это время снимала всю поездку на камеру мобильника.

Сотрудникам полиции женщина объяснила, что посадила ребенка за руль, потому что хотела научить его управлять машиной. При этом Алтынбаева четко понимала, что нарушает ПДД.

В отношении Алтынбаевой были составлены пять протоколов по административным правонарушениям на общую сумму 35 тыс. рублей. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшие выходные на страницах татарстанских пабликов появилась видеозапись, где скандально известная многодетная мать из Челнов Агина Алтынбаева снимает на камеру мобильника своего маленького сына за рулем авто. При этом мальчик разогнал автомобиль до 130 км/ч.

Напомним, что Алтынбаева становится «звездой» провокационных видеороликов не в первый раз – в апреле женщина прославилась, проехавшись по городу за рулем с младенцем на руках.

Действиями женщины заинтересовались инспекторы ГИБДД, Следком, а также уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, которая отметила, что в ближайшее время многодетную маму вызовут на беседу в комиссию по делам несовершеннолетних.
 


 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В МЧС Татарстана назвали самые опасные участки для зимней рыбалки
Новости дня
13:48
Глава Минтруда РТ побывала в гостях у «юбилейной» получательницы президентских выплат

Эльмира Зарипова поздравила жительницу Высокогорского района с рождением первенца и подарила детский развивающий коврик.

13:36
Зифа Кадырова отказалась вступать в Союз писателей РТ

Документы популярной писательницы на вступление в союз несколько лет оставались не рассмотренными.

13:20
Росреестр РТ проведет бесплатный день консультаций для татарстанцев

Получить рекомендации экспертов можно будет завтра, 20 ноября.

13:13
В МЧС Татарстана назвали самые опасные участки для зимней рыбалки

Контролировать популярные места подледного лова в этом году будут 10 спасательных постов, отметили в ведомстве.

13:04
Президент РТ считает приоритетным повышение качества социально-гуманитарных знаний

Алексей Песошин зачитал приветствие Рустама Минниханова участникам образовательного форума в Казани.

13:00
Джамар Смит: Ничего не слышал про медведей, кроме того, что они очень любят водку

Капитан УНИКСа побеседовал с корреспондентом ТНВ.

12:56
Минниханов рассказал, что ждет Татарстан от автомагистрали «Европа – Западный Китай»

Международный транспортный коридор соединит автотрассы М7 «Волга» и М5 «Урал».

12:51
Иван Ургант в вечернем шоу высмеял челнинку, посадившую маленького сына за руль авто

Телеведущий едко пошутил, отметив, что скорее всего малыш «торопится в Изумрудный город, чтобы попросить у Гудвина мозгов для матери».

12:48
Мэрия Казани запустила онлайн-опрос по установке колеса обозрения в парке Урицкого

Инвестор хочет установить 36-метровый аттракцион, на котором могут одновременно прокатиться более 80 человек.

12:32
Минниханов пояснил на «Транспортной неделе», зачем Татарстан строит корабль на СПГ

«Государственная транспортная лизинговая компания» готова поддержать строительство новых гражданских кораблей в РТ.

12:28
В РТ смягчат наказание депутатов за дачу неполных или недостоверных сведений о доходах

Госсовет РТ рассмотрит поправки в законы о коррупции 27 ноября.

12:25
Посадившую за руль авто маленького сына челнинку оштрафовали на 35 тыс. рублей

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении Агины Алтынбаевой к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

12:16
На Новый год в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах потратят полмиллиона рублей

Праздничные мероприятия запланированы на 20 – 27 декабря.

12:15
В России начала работу CyberART — сервисная служба в сфере киберзащиты

Оператор сервисов киберзащиты создан на базе центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты.

12:03
В Казани будут судить мужчину, организовавшего в городе сеть подпольных казино

Подозреваемый 32-летний местный житель свою вину не признал и от дачи показаний отказался.

11:55
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
11:49
Чаще всего пассажиры забывают в казанских автобусах сумки и зонты

За неделю в салонах автобусов были забыты 24 предмета (пакеты, зонты и тележка), пять из которых уже возвращены владельцам.

11:46
Археологи нашли в Казани склеп симбирского воеводы XVIII века Афанасия Бекетова

Родовая усыпальница с идентификационными данными – редкая находка и удача историков-изыскателей.

11:38
Для автолюбителей РФ готовят легальный порядок покупки «красивых» номеров
11:31
Количество смертельных происшествий на воде в Татарстане снизилось на треть

Осенью на водных объектах республики произошли 16 происшествий, отметили в ГИМС РТ.

11:30
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
11:30
ТПП Татарстана планирует нарастить количество своих членов до 3 тысяч человек

Сегодня в Торгово-промышленной палате числится более 2,3 тыс. членов.

11:25
Альфа Банк: Ралли на рынке акций может продолжиться
11:14
Шамиль Агеев: «Проблемы предпринимателей в Татарстане те же, что и 25 лет назад»

За прошлый год в республике закрылось 34,5 тыс. предприятий, за три года — почти треть, поделился глава ТПП РТ.

11:06
Гастроэнтеролог рассказал, почему нельзя закусывать водку маринованными огурцами
События