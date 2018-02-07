УНИКС ожидаемо победил в Минске

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС одержал в столице Беларуси победу над «Цмоки-Минском» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 84:80.

Старт в лиге ВТБ казанцам не удался. Нервная домашняя победа над «Астаной», крупное поражение в Таллине от «Калева» и неудача в Краснодаре в игре с «Локомотивом-Кубанью».

И вот игра в Минске, где казанцы проигрывали лишь дважды, последний раз – в феврале 2017 года. Всего в 12 матчах Лиги ВТБ УНИКС обыгрывал минчан десять раз. При этом казанцы потеряли из-за травм и повреждений Реймара Моргана и Дмитрия Усминского, а минчане стартовали в лиге с трех поражений в трех турах.

На минский паркет гости вышли в таком составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Андрей Кощеев и Евгений Колесников. Первую половину стартовой четверти гости провели как под наркозом, заработав только два очка со штрафных от Макколлума. Так хозяева повели 8:2. И только минут через шесть казанцы пришли в себя. Как обычно, повел УНИКС вперед Макколлум, который на последней минуте четверти впервые сделал счет равным, 17:17. В прошлой игре он набрал 32 очка, сегодня – 33!

Гораздо веселее игра пошла во второй четверти, когда гости впервые за матч вышли вперед в самом начале десятиминутки. Полетели дальние броски, 23:25 от Макколлума, 26:30 от Колесникова. УНИКС вел игру, забыв о провальном старте. Эрик, конечно, был неподражаем. Редко можно увидеть в исполнении «маленького» (его рост – всего 188 см) классический «крюк», а именно таким сложным по исполнению броском Макколлум за полторы минуты до конца первой половины сделал счет 33:41. Хотите «парашют»? Пожалуйста. Колесников набросил мяч на кольцо, а Тайес в полете вонзил снаряд в сетку. Словом, после задержки на старте УНИКС впоследствии смог разогнаться до крейсерской скорости.

Но вторая половина прошла на других скоростях. В третьей четверти гости еще удерживали хозяев на безопасной для себя дистанции, 43:52 после трехочкового Манцариса. А вот в последние десять минут «Цмоки» бросились в погоню. Еще раз Манцарис сделал счет комфортным, 57:70. Хозяевам удался приличный рывок, 10–0. И вот интрига – 67:70. «Цмоки» провели отличный матч, но УНИКС не позволил хозяевам добыть первую победу. Не без труда казанцы все же удержали свое небольшое к концу встречи преимущество, хотя еще за семь секунд до финала счет был 80:82.

В активе УНИКСа теперь две победы при двух поражениях. В следующем туре 3 ноября в Москве казанский клуб сыграет с «Химками» – единственной командой лиги, идущей без поражений. А 29 октября в рамках группового турнира Кубка Европы в Стамбуле УНИКС встретится с «Дарушшефакой».

«Цмоки-Минск» (Минск, Беларусь) – УНИКС (Казань, Россия) – 80:84 (17:17, 20:26, 20:21, 23:20).

Самые результативные: «Цмоки-Минск» – Барнетт (17), Гаврилович (16), Лоури (15), Миркович (11); УНИКС – Макколлум (33+7 подборов), Манцарис (13).

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