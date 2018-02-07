WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 октября 2019, 17:26

Спорт

УНИКС ожидаемо победил в Минске

Рекомендуем

Спорт

УНИКС ожидаемо победил в Минске

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Хозяева провели отличный матч, но казанцы не дали минчанам одержать первую победу в сезоне.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС одержал в столице Беларуси победу над «Цмоки-Минском» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 84:80.

Старт в лиге ВТБ казанцам не удался. Нервная домашняя победа над «Астаной», крупное поражение в Таллине от «Калева» и неудача в Краснодаре в игре с «Локомотивом-Кубанью».

И вот игра в Минске, где казанцы проигрывали лишь дважды, последний раз – в феврале 2017 года. Всего в 12 матчах Лиги ВТБ УНИКС обыгрывал минчан десять раз. При этом казанцы потеряли из-за травм и повреждений Реймара Моргана и Дмитрия Усминского, а минчане стартовали в лиге с трех поражений в трех турах.

На минский паркет гости вышли в таком составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Андрей Кощеев и Евгений Колесников. Первую половину стартовой четверти гости провели как под наркозом, заработав только два очка со штрафных от Макколлума. Так хозяева повели 8:2. И только минут через шесть казанцы пришли в себя. Как обычно, повел УНИКС вперед Макколлум, который на последней минуте четверти впервые сделал счет равным, 17:17. В прошлой игре он набрал 32 очка, сегодня – 33!

Гораздо веселее игра пошла во второй четверти, когда гости впервые за матч вышли вперед в самом начале десятиминутки. Полетели дальние броски, 23:25 от Макколлума, 26:30 от Колесникова. УНИКС вел игру, забыв о провальном старте. Эрик, конечно, был неподражаем. Редко можно увидеть в исполнении «маленького» (его рост – всего 188 см) классический «крюк», а именно таким сложным по исполнению броском Макколлум за полторы минуты до конца первой половины сделал счет 33:41. Хотите «парашют»? Пожалуйста. Колесников набросил мяч на кольцо, а Тайес в полете вонзил снаряд в сетку. Словом, после задержки на старте УНИКС впоследствии смог разогнаться до крейсерской скорости.

Но вторая половина прошла на других скоростях. В третьей четверти гости еще удерживали хозяев на безопасной для себя дистанции, 43:52 после трехочкового Манцариса. А вот в последние десять минут «Цмоки» бросились в погоню. Еще раз Манцарис сделал счет комфортным, 57:70. Хозяевам удался приличный рывок, 10–0. И вот интрига – 67:70. «Цмоки» провели отличный матч, но УНИКС не позволил хозяевам добыть первую победу. Не без труда казанцы все же удержали свое небольшое к концу встречи преимущество, хотя еще за семь секунд до финала счет был 80:82.

В активе УНИКСа теперь две победы при двух поражениях. В следующем туре 3 ноября в Москве казанский клуб сыграет с «Химками» – единственной командой лиги, идущей без поражений. А 29 октября в рамках группового турнира Кубка Европы в Стамбуле УНИКС встретится с «Дарушшефакой».

«Цмоки-Минск» (Минск, Беларусь) – УНИКС (Казань, Россия) – 80:84 (17:17, 20:26, 20:21, 23:20).
Самые результативные: «Цмоки-Минск» – Барнетт (17), Гаврилович (16), Лоури (15), Миркович (11); УНИКС – Макколлум (33+7 подборов), Манцарис (13). 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Волейболист «Зенита»: На встрече с фанатами работал продавцом, но играть сложнее
Новости дня
17:49
Источник в военкомате: расстрелявший солдат в Забайкалье призывался не из Татарстана

В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Рамиль Шамсутдинов якобы был призван Нурлатским военкоматом Татарстана.

17:26
УНИКС ожидаемо победил в Минске
16:58
Команды из Москвы, победив на II Молодежной архбиеннале, реновируют промзоны Казани

Объявляя результаты, международное жюри подчеркнуло, что очень надеется увидеть концепции-макеты реализованными в столице Татарстана.

16:40
Волейболист «Зенита»: На встрече с фанатами работал продавцом, но играть сложнее

Артем Вольвич рассказал об ощущениях после общения игроков клуба с болельщиками.

16:24
Максим Михайлов: «Зениту-Казани» нужен максимальный контакт с болельщиками

Волейболист казанского клуба поделился эмоциями после встречи с фанатами.

16:18
Проект «Әдәби марафон» стал лауреатом Всероссийского конкурса лидеров НКО

Куратор проекта Раиль Гатауллин удостоен награды Ассамблеи народов РФ.

16:04
Минсельхозпрод Татарстана заявил о критических значениях цен на сахар

На следующий год республике придется сократить посевные площади под сахарную свеклу.

15:34
«Сезон будет тяжелым, но интересным»: ВК «Зенит-казань» встретился с болельщиками

Старший тренер команды Алексей Вербов разделил команду на две и провёл игру по своим правилам.

15:10
В Казани представили татарско-русский онлайн-переводчик

На разработку программы «Татсофт» было выделено 18 млн рублей.

14:16
ФАДН признало онлайн-школу «Ана теле» лучшим мультимедийным проектом

Награду татарстанцы получили в рамках форума-диалога «Языковая политика: общероссийская экспертиза», проходившего в Москве.

14:00
Делегация Комитета ГД по охране здоровья осмотрела в КГМУ симуляционный центр и музей

Дмитрий Морозов прочитал лекцию о нормативно-правовом регулировании детской хирургии.

13:34
Президент ВК «Зенит-Казань»: Мы должны вернуть титулы, которыми поделились ранее

Рафкат Кантюков поставил задачи для юбилейного года клуба.

13:20
Три игры волейбольного «Зенита-Казани» будут перенесены из-за еврокубковых матчей

Под перенос попали игры против «Урала», «Югры» и одна домашняя игра Лиги Чемпионов.

13:08
Президент РТ обсудил с Комитетом ГД по охране здоровья организацию первичной медпомощи

Общественное обсуждение совершенствования организации первичной медпомощи на территории ПФО проходит в рамках проекта «Здоровое будущее».

12:44
Проект развития молодежного крыла удмуртов РТ получил награду Ассамблеи народов РФ

Итоги юбилейного V Всероссийского конкурса лидеров НКО подвели 25 октября.

12:02
Марат Зяббаров: Есть вероятность распространения в республике вируса АЧС

Министр призвал аграриев быть предельно осторожными и строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней.

11:36
Минсельхозпрод РТ: 80% посевов озимых культур в хорошем состоянии

В Татарстане под урожай 2020 года озимые культуры посеяны на площади 498,1 тыс. га.

11:04
В РТ на капремонт многоквартирных домов с начала года потратили почти 5,5 млрд рублей

Ирек Файзуллин отчитался перед Президентом РТ о строительстве и капремонте в республике.

10:39
Полицейские устанавливают обстоятельства ночной перестрелки на улице в Казани

Информация об инциденте появилась на страницах в соцсетях.

10:24
Завершились съемки фильма татарстанского режиссера Павла Москвина «Солдатская шапка»

Во время четырех смен в Марий Эл было задействовано шесть локаций, 24 специалиста, более сорока единиц съемочной техники.

09:39
Восемь человек стали жертвами страшного ДТП с автобусом и минивеном на трассе в Алтае

Смертельная авария произошла сегодня утром на 74-м км федеральной дороги А-322.

09:21
Пропавшего по дороге в школу мальчика из Татарстана нашли

Школьник уехал на автобусе в Казань, где его нашли волонтеры.

09:20
В Челябинской области открылся новый туристический комплекс «Татарский дом»

На примере туристического комплекса «Татарский дом» показана вся современная жизнь татарского села.

08:30
Зеленодольский Pozis потребовал от Госдумы и Правительства равных льгот с китайцами

Татарстанский завод по производству холодильников разработал пакет предложений по предоставлению льгот для отечественных производителей.

08:04
В сельхозярмарках в Казани впервые примут участие «Татагрохим» и «Татмелиорация»

Хозяйства двух компаний-инвесторов планируют завезти для реализации горожанам сельхозпродукции более чем на 20 млн рублей.

События