WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

6 октября 2019, 21:00

Спорт

УНИКС стартовал в Единой лиге ВТБ с победы

Рекомендуем

Спорт

УНИКС стартовал в Единой лиге ВТБ с победы

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В рамках Кубка Европы 9 октября дома УНИКС примет словенскую «Олимпию».

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС на своей площадке провел первый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, победив казахстанскую «Астану» со счетом 81:72.

После неудачи в первом туре Кубка Европы, где УНИКС проиграл в Италии «Брешии», и последующей отмены традиционной презентации команды, казанцам было очень важно успешно провести первый домашний матч.

Поддержать команду сегодня пришли министр юстиции РФ Александр Коновалов и министр спорта республики Владимир Леонов. За «Астану» в ложе почетных гостей «Баскет-холла» болел консул Казахстана в Казани Ерлан Мейрбеков.

Играть сегодня УНИКСу пришлось с одной из сильнейших команд Азии «Астаной» из столицы Казахстана Нур-Султана. Приятно было вновь увидеть на паркете «Баскет-холла» знакомое лицо американского форварда гостей Коти Кларка, запомнившегося ударной игрой за УНИКС несколько лет назад. Кстати, и для гостей это был первый матч в чемпионате, тогда как «Химки» провели уже три встречи, выиграв все.

Хозяева же начали матч в таком составе: Реймар Морган, Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис и Хаукур Палссон. Не попал в заявку Костас Каймакоглу. Начали мощно, 10:0 через две с лишним минуты после двух бросков Моргана и двух «трех» Макколлума.

Лишь через 3-45 после начала встречи гости смели набрать первые очки. Правда, затем на четыре минуты защита «Астаны» сумела наглухо перекрыть нападение УНИКСа. Полная смена состава у хозяев, играют Павел Сергеев, Валерий Лиходей, Артем Клименко, Дмитрий Узинский и Джамар Смит. 21:8 от рук Смита. Словом, первая четверть за УНИКСом, 21:13.

А вот вторую четверть гости начали как хозяева первую. 21:21 после «трехи» Кларка и его одноклубников, УНИКС не может набрать ни одного очка в течении четырех минут. Еще и наставнику хозяев Димитрису Прифтису судьи выписали технический фол. Но к середине четверти казанцы пришли в себя, 28:22 после броска Палссона. Пришло время вступить в игру и Евгению Колесникову. Концовка четверти прошла в нервной и по большей части равной борьбе. Удачно сыграл Макколлум, набравший за 5 секунд 4 очка, 37:27. Первая половина за УНИКСом. Как и подбор, 22-16.

После дальнего попадания Колесникова в середине третьего периода УНИКС вновь отодвинул «Астану» на дистанцию в 10 очков, 44:34. И вновь борьба обостряется, гости тоже хороши в нападении, 46:42, 49:46. Часто ошибаются обе команды. Вышел на площадку последний

из заявленных на матч казанцев Андрей Кощеев. Точку же в четверти из-за дуги ставит Колесников, 57:48.
Клименко свирепым данком делает счет 60:50. Но до выявления победителя еще далеко, 63:58. Очень вовремя попал издали Палссон, 68:58 за 4 минуты до конца. Две подряд «трехи» Джереми Хилла, 70:64 за две минуты. Но в концовке нервы крепче оказались у казанцев. УНИКС победил в первом домашнем матче сезона.

УНИКС (Казань, Россия) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) —81:72 (21:13, 16:14, 24:24). Самые результативные: УНИКС — Смит (19), Макколлум (21); «Астана» — Ристич (20), М.Хилл (17), Кларк (12), Дж.Хилл (17).

В следующем туре 12 октября казанцы сыграют в Таллине с «Калевом». А в рамках Кубка Европы 9 октября дома УНИКС примет словенскую «Олимпию» (Любляна).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Ак Барс» обыграл в гостях лучшую команду Белоруссии: Вновь отличились два Галимовых
Новости дня
22:18
Главный тренер УНИКСа о победе над «Астаной»: «У нас был правильный настрой на игру»

Димитрис Прифтис прокомментировал домашнюю победу в лиге ВТБ.

21:00
УНИКС стартовал в Единой лиге ВТБ с победы

В рамках Кубка Европы 9 октября дома УНИКС примет словенскую «Олимпию».

20:12
«Ак Барс» обыграл в гостях лучшую команду Белоруссии: Вновь отличились два Галимовых

В следующем туре 8 октября «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом».

19:34
В ПДД могут внести электросамокаты и гироскутеры
18:45
В Казани автобус протаранил троллейбус, две пассажирки в больнице

ДТП произошло накануне днем на проспекте Ямашева.

18:42
«Синтез» в гостях дважды обыграл московское «Динамо»

Следующая игра пройдет в Венгрии, казанцы встретятся с местным «Шольноком».

17:36
Казань оказалась вторым самым культурным городом России после Санкт-Петербурга

Эксперты оценивали достаточность культурных учреждений и удовлетворенность населения культурной средой и системой образования.

16:24
Турецкие СМИ удивило русское слово из 32 букв
15:12
В Татарстане сохранится умеренно теплая погода

Местами по республике пройдут небольшие дожди.

14:44
Организатор Казанского полумарафона: Забеги собрали в два раза больше участников, чем в прошлом году

Вадим Янгиров отметил позитивный эффект от одновременного проведения полумарафона и «Кросса нации».

14:32
Министр спорта РТ пришел вторым к финишу забега руководителей во время «Кросса нации-2019»

Владимира Леонова опередил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

14:10
Ученые напомнили о полезных свойствах винограда
13:28
Общежитие Казанской консерватории достроят и реконструируют

Всего в реконструируемой части общежития обустроят 80 комнат на 152 человек.

13:27
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии в Нижнекамском районе РТ

На трассе в сторону Нижнекамска столкнулись «семерка» и «Шкода».

12:59
Врач назвал способы снизить давление без лекарств
12:18
Прослушивания Всероссийского музыкального конкурса пройдут в Казани

В столицу Татарстана съедутся молодые музыканты со всего Приволжского федерального округа.

11:54
Экс-хоккеист «Нефтехимика» умер от рака в возрасте 29 лет

Самвел Мнацян в течение года боролся с тяжелой болезнью.

11:22
Названы самые безопасные страны на случай апокалипсиса
10:47
Челнинец присвоил более 2,5 млн рублей, пообещав знакомым помощь в развитии бизнеса

Злоумышленник собрал деньги с четверых знакомых и потратил их на собственные нужды.

10:20
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом
09:58
Исследователи узнали о вреде сырых овощей
09:55
На видео попала смертельная авария на трассе в Татарстане, в которой погиб шестилетний ребенок

Смертельное ДТП произошло накануне днем в Лениногорском районе республики.

09:22
В круглогодичном лагере для маломобильных детей в Бугульме отремонтировали столовую и спортзал

Лагерь находится в лесном массиве на площади 34 тыс. квадратных метра в десяти километрах от Бугульмы.

08:32
Поисковый отряд «Юнармеец» Билярской школы приступил к реализации проекта «Марш Победы»

Планируется, что участники марша посетят все населенные пункты Алексеевского района.

07:40
В Москве напишут диктант на татарском языке

«Татарча диктант» проводится на добровольной и бесплатной основе.

События