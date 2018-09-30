УНИКС стартовал в Единой лиге ВТБ с победы

(Казань, 6 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС на своей площадке провел первый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, победив казахстанскую «Астану» со счетом 81:72.

После неудачи в первом туре Кубка Европы, где УНИКС проиграл в Италии «Брешии», и последующей отмены традиционной презентации команды, казанцам было очень важно успешно провести первый домашний матч.

Поддержать команду сегодня пришли министр юстиции РФ Александр Коновалов и министр спорта республики Владимир Леонов. За «Астану» в ложе почетных гостей «Баскет-холла» болел консул Казахстана в Казани Ерлан Мейрбеков.

Играть сегодня УНИКСу пришлось с одной из сильнейших команд Азии «Астаной» из столицы Казахстана Нур-Султана. Приятно было вновь увидеть на паркете «Баскет-холла» знакомое лицо американского форварда гостей Коти Кларка, запомнившегося ударной игрой за УНИКС несколько лет назад. Кстати, и для гостей это был первый матч в чемпионате, тогда как «Химки» провели уже три встречи, выиграв все.

Хозяева же начали матч в таком составе: Реймар Морган, Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис и Хаукур Палссон. Не попал в заявку Костас Каймакоглу. Начали мощно, 10:0 через две с лишним минуты после двух бросков Моргана и двух «трех» Макколлума.

Лишь через 3-45 после начала встречи гости смели набрать первые очки. Правда, затем на четыре минуты защита «Астаны» сумела наглухо перекрыть нападение УНИКСа. Полная смена состава у хозяев, играют Павел Сергеев, Валерий Лиходей, Артем Клименко, Дмитрий Узинский и Джамар Смит. 21:8 от рук Смита. Словом, первая четверть за УНИКСом, 21:13.

А вот вторую четверть гости начали как хозяева первую. 21:21 после «трехи» Кларка и его одноклубников, УНИКС не может набрать ни одного очка в течении четырех минут. Еще и наставнику хозяев Димитрису Прифтису судьи выписали технический фол. Но к середине четверти казанцы пришли в себя, 28:22 после броска Палссона. Пришло время вступить в игру и Евгению Колесникову. Концовка четверти прошла в нервной и по большей части равной борьбе. Удачно сыграл Макколлум, набравший за 5 секунд 4 очка, 37:27. Первая половина за УНИКСом. Как и подбор, 22-16.

После дальнего попадания Колесникова в середине третьего периода УНИКС вновь отодвинул «Астану» на дистанцию в 10 очков, 44:34. И вновь борьба обостряется, гости тоже хороши в нападении, 46:42, 49:46. Часто ошибаются обе команды. Вышел на площадку последний

из заявленных на матч казанцев Андрей Кощеев. Точку же в четверти из-за дуги ставит Колесников, 57:48.

Клименко свирепым данком делает счет 60:50. Но до выявления победителя еще далеко, 63:58. Очень вовремя попал издали Палссон, 68:58 за 4 минуты до конца. Две подряд «трехи» Джереми Хилла, 70:64 за две минуты. Но в концовке нервы крепче оказались у казанцев. УНИКС победил в первом домашнем матче сезона.

УНИКС (Казань, Россия) — «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) —81:72 (21:13, 16:14, 24:24). Самые результативные: УНИКС — Смит (19), Макколлум (21); «Астана» — Ристич (20), М.Хилл (17), Кларк (12), Дж.Хилл (17).

В следующем туре 12 октября казанцы сыграют в Таллине с «Калевом». А в рамках Кубка Европы 9 октября дома УНИКС примет словенскую «Олимпию» (Любляна).

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