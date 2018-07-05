УНИКС продолжил победную серию в Кубке Европы

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В матче четвертого тура группового турнира Кубка Европы казанский УНИКС на своей площадке обыграл испанский «Ховентуд» со счетом 86:74.

Сложный старт в сезоне наложил свой отпечаток на состояние казанцев. До сих пор не вернулся в строй травмированный ударный форвард Реймар Морган. Лишь на этой неделе приступил к тренировкам исландский форвард Хаукур Палссон, завершивший курс лечения. Прооперирован на предмет удаления аппендицита Дмитрий Узинский.

Что УНИКС, что «Ховентуд» подошли к очной встрече, третьей в их истории (в сезоне 2009/2010 испанцы победили в Казани, а казанцы – в Бадалоне), с одинаковыми показателями – по две победы при одном поражении. При этом испанцы в предыдущем туре нанесли первое поражение турецкой «Дарушшафаке», стартовавшей в турнире с двух побед. Разница мячей у «Ховентуда» +9, у казанцев +6, поэтому после трех туров испанцы шли вторыми в группе, а УНИКС был третьим.

Сегодняшний матч хозяева начали в таком составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Андрей Кощеев, Евгений Колесников. В итоге первую четверть казанцы выиграли, 26:21, но лишь благодаря дальнему попаданию на последних секундах Павла Сергеева. А до этого девять минут на паркете шла упорная борьба, мяч в мяч. Подбор уверенно выиграли испанцы, 6–13. Это и позволяло им не раз выходить вперед, 2:5, 9:10. К первому перерыву вошли в игру все заявленные на матч казанцы, кроме Валерия Лиходея и Кирилла Аношина, который впервые в сезоне попал в заявку.

Вторая четверть началась с двух результативных атак «Ховентуда». Ответом УНИКСа стало 12–0 и 38:25 в середине периода. Наконец-то попал из-за дуги Джамар Смит, 41:27. Хозяева здорово защищались и атаковали не хуже. Полетели дальние броски. Именно трехочковый Макколлума поставил точку в первой половине встречи, 49:33.

Макколлум сегодня был неудержим, 68:51 после его четвертого дальнего попадания (столько же – у всего «Ховентуда»). Но щит по-прежнему выигрывали гости, 19–27, что позволяло испанцам порой сокращать разрыв в счете, 61:49 после 56:39. Но УНИКС уверенно вел игру, держа соперника на дистанции, раз за разом заставляя гостей ошибаться, потери 9–13. Так что на последний перерыв команды ушли при счете 70:53.

В заключительной четверти УНИКС довел свое преимущество до 20 очков, 74:54, но гости продолжали сопротивляться, сумев вдвое сократить отрыв, 76:66. И все же казанцы уверенно победили.

Самые результативные: УНИКС – Тайес (12), Макколлум (32), Каймакоглу (12); «Ховентуд» – Препелич (25), Омич (20).

После четырех туров в активе казанцев три победы при одном поражении. В следующем туре 29 октября в Стамбуле УНИКС сыграет с «Дарушшефакой». А 26 октября в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в Минске клуб из столицы Татарстана встретится с «Цмоки-Минском».

УНИКС (Казань, Россия) – «Ховентуд» (Бадалона, Испания) – 86:74 (26:21, 23:12, 21620, 26:21).

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