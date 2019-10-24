Защитник УНИКСа признан лучшим в Европе

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум признан самым ценным игроком 4-го тура группового этапа Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вчера УНИКС на своем паркете разгромил испанский «Ховентуд» со счетом 86:74. Макколлум отметился в матче 32 набранными очками, а также сделал 4 результативные передачи, 4 подбора и 3 перехвата.

УНИКС после четырех туров идет на втором месте в таблице группы С, имея в активе три победы при одном поражении, разница мячей +18. На первом месте идет турецкая «Дарушшафака», у нее также 3–1, но разница мячей – +36.

Именно с «Дарушшафакой» казанцы сыграют в следующем туре 29 октября в Стамбуле. А 26 октября в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Цмоки-Минск».

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