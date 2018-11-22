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Татар-информ

19 октября 2019, 20:06

Спорт

УНИКС проиграл в Краснодаре впервые за два года

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Спорт

УНИКС проиграл в Краснодаре впервые за два года

Казанцы уступили «Локомотиву-Кубани» со счетом 77:86.

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередной игре чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в Краснодаре уступил «Локомотиву-Кубани» со счетом 77:86.

На Кубань казанцы прилетели прямиком из французского Нанта, где в среду одержали победу в рамках группового турнира Кубка Европы над «Нантером-92». Возвращаться домой смысла не было, поэтому УНИКС из Франции перебрался в Краснодар.

Учтем, что в лазарете казанцев после игры в Нанте было уже трое ведущих баскетболистов — к Хаукуру Палссону и Реймару Моргану добавился Костас Каймакоглу, получивший повреждение в игре с «Нантером», но, к счастью, вернулся в строй. Кубанцы же спокойно готовились к этой встрече дома.

А игра по всем показателям была матчем тура. Встречались одни из лидеров лиги. Общий счет в паре УНИКС — «Локомотив-Кубань» в рамках Лиги ВТБ на сегодняшний день — 13-11 в пользу краснодарцев. Но в прошлом сезоне казанцы в двух турнирах четыре раза брали верх над южанами при одном поражении.

Главный тренер кубанцев Лука Банки посчитал УНИКС амбициозной командой.

«Встреча с УНИКСом является одним из важнейших матчей в регулярном сезоне Единой Лиги ВТБ. Я слышал многое о богатой истории противостояния, в прошлом сезоне соперники играли между собой даже в Еврокубке. УНИКС — это очень амбициозный клуб с отличным ростером, уже третий сезон подряд команда играет под руководством одного тренера. Готовимся к очень напряжённому матчу, в котором обе команды будут максимально настроены на победу», — сказал клубной пресс-службе Банки.

Гости выставили сегодня следующий стартовый состав: Эррик Макколум, Вангелис Манцарис, Дмитрий Узинский, Андрей Кощеев и Алекс Тайус. Сразу стало понятен замысел гостей — атаки из-под кольца Тайуса. Так и получилось, при счете 6:10 все очки у казанцев набрал американский форвард. Но затем нападение УНИКСа застыло, поддержал Тайуса только Евгений Колесников, Артем Клименко забил два штрафных. «Локомотив» выдал рывок 9-0, 15:10. К первому перерыву помимо названных вошли в игру у казанцев Джамар Смит, Каймакоглу и Павел Сергеев.

В начале второй четверти Смит из-за дуги меняет счет на 22:19. Гости выдают отличный отрезок, выиграв его со счетом 10:5, 23:24. Увы, и на этот раз кубанцы смогли перестроится, затормозив атаки УНИКСа. Настолько, что к концу первой половины «Локомотив» оторвался на 11 очков, 42:31 к большому перерыву.

Третяя четверть стала лучшей в исполнении казанцев. После серии дальних попаданий Смита, Макколлума и Манцариса гости повели пять очков, 52:57. Но удержать свое преимущество УНИКСу не удалось, на последний перерыв команды ушли при счете 64:62. А в заключительной десятиминутке «Локомотив» сумел удержать гостей на дистанции. Хозяева перестроились в защите и не позволил УНИКСу набирать очки с такой же легкостью. «Треха» Смита за 5 минут до сирены позволила казанцам вернуть интригу, 74:70, но кубанцы не отпустили гостей. 82:78 в концовке, и южане спокойно финишируют. Кубанцы выиграли у казанцев впервые с мая 2017 года.

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 86:77 (18:14, 24:17, 22:31, 22:15). Самые результативные: «Локомотив-Кубань»: Деккер (18), О’Брайант (16), Кулагин (14), Каммингс (12), Уильямс (12); УНИКС: Макколлум (22), Смит (18), Тайус (13+6 подборов).

Теперь в лиге ВТБ в активе казанцев 1 победа и 2 поражения. В следующем туре 26 октября в Минске УНИКС сыграет с «Цмоки-Минск», а 23 октября в Кубке Европы казанцы примут на своем паркете испанский «Ховентуд».

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