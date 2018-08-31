УНИКС крупно проиграл в Таллине

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Второй матч в чемпионате Единой лиги ВТБ казанский УНИКС крупно проиграл. После домашнего успеха с казахстанской «Астаной» сегодня казанцы уступили в столице Эстонии Таллине «Калеву» со счетом 63:85.

Если верить статистике, то победа УНИКСа была вполне предсказуема. До этой встречи команды 19 раз играли друг с другом в рамках Лиги ВТБ. 18 побед остались за казанцами, одну записали на свой счет эстонцы – 24 ноября 2013 года «Калев» на своей площадке обыграл УНИКС со счетом 60:57. В той встрече казанцы не сумели реализовать все 17 дальних бросков.

Сегодняшний матч прошел примерно по тому же сценарию. К тому же нынешний «Калев» – сильно обновленная команда, в которой от прошлогоднего состава остались всего три баскетболиста. В нынешнем чемпионате таллинцы успели выиграть в Нижнем Новгороде, что редко кому в Лиге ВТБ удается.

Сегодня УНИКС начал игру следующем сочетании: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Валерий Лиходей, Вангелис Манцарис и Хаукур Палссон. Первую четверть гости провели неплохо. Особенно мало до того игравший Лиходей, который набрал за шесть минут 8 очков, впервые сумев добиться такого достижения в чемпионате. Но «Калев» сразу продемонстрировал стремление бросать издали, что у хозяев очень хорошо получалось – в первой половине они реализовали 11 трехчковых против шести у гостей, и результат был красноречив – 13:8. К первому перерыву УНИКС по традиции полностью обновил свой состав: вошли в игру Джамар Смит, Евгений Колесников, Костас Каймакоглу, Артем Клименко и Павел Сергеев. Итог стартовой четверти – 22:21, причем «Калев» постоянно вел в счете.

Вторая четверть попросту не удалась казанцам, сумевшим набрать за эти десять минут всего 8 очков, не забивая порой по четыре минуты подряд. Кроме сбившегося прицела, гости слишком много ошибались. Потери за первую половину характерны, 1–8, всего за матч – 4–12. И только под щитом УНИКС борьбу не проигрывал, подбор 17–18, итог – 36–38. Так что не случайно, что к концу второй четверти «Калев» ушел вперед уже на 20 очков, 49:29.

В третьей четверти гости улучшили защиту, не позволяя хозяевам набрать ни одного очка три с лишним минуты. Но ошибаться, к сожалению, УНИКС меньше не стал, как и не стал и чаще попадать. Ничего не изменилось и последней четверти, когда «Калев» временами вел +25, 75:50. В целом эстонцы сегодня провели отличный матч, тогда как казанцам похвастаться нечем.

В следующем туре 19 октября в Краснодаре казанцы сыграют с «Локомотивом-Кубанью». А 16 октября в третьем туре Кубка Европы во Франции УНИКС встретится с «Нантером-92».

«Калев» (Таллин, Эстония) – УНИКС (Казань, Россия) – 85:63 (22:21, 27:8, 13:13, 23:21).

Самые результативные: «Калев» – Шкеле (15), Кангур (14), Виналес (14), Райесте (14); УНИКС – Лиходей (10), Тайес (10), Смит (10).

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