Следком РТ: Пожар в здании ресторана «Арарат» устроили подростки, которые подожгли старые матрасы

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Пожар в пустующем ресторане «Арарат» в Набережных Челнах устроили подростки, которые подожгли внутри старые матрасы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, накануне трое подростков (13 и 14 лет) проникли в здание бывшего ресторана через оконный проем. Один из подростков поджег хранившиеся там старые матрасы, после чего начался пожар. Мальчики попытались покинуть здание, но выбраться удалось только двоим – третий ребенок потерял сознание», – уточнил Шептицкий.

По факту гибели 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в пустующем здании известного ресторана «Арарат» на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар. Из-за сильного задымления из ближайших домов эвакуировали порядка 100 человек.

Во время проливки здания в одном из помещений ресторана было обнаружено тело ребенка. По данному факту следователи начали проверку. Позднее МЧС РТ назвало предварительную причину трагедии – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.







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