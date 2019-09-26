(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Из домов вблизи горящего ресторана «Арарат» в Челнах эвакуировали порядка 100 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В районе семи часов вечера пожарные объявили о локализации горения на площади в 600 квадратных метров. Эвакуированных жильцов в случае необходимости спасатели готовы разместить в здании школы № 31, которая находится неподалеку», — рассказали в министерстве.

В 19.27 пожарные обьявили, что огонь потушен целиком.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эвакуацию начали из-за сильного задымления, которое произошло в результате крупного пожара, охватившего пустующее здание кафе в центре Челнов.

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