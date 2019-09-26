Из-за дыма пожарные эвакуируют жителей домов, находящихся вблизи горящего «Арарата» в Челнах

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Из-за густого дыма огнеборцы эвакуируют жителей домов, находящихся вблизи горящего «Арарата» в Челнах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Прибывшие на место огнеборцы отметили густой черный дым, валивший из-под кровли здания на площади в 600 квадратных метров. Местами наблюдались очаги открытого пламени. В данный момент проводится эвакуация жителей ближайших домов», — сообщили в МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в районе пяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о пожаре в центре Челнов. На проспекте Сююмбике загорелось пустующее здание известного в городе ресторана. Тушением занимаются 62 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

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