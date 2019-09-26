(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В потушенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах обнаружено тело ребенка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Информацию о том, что на пожаре найдено тело погибшего, агентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«При проливке и проверке помещений в правой части здания в 19.33 в помещении без окон обнаружено тело человека, личность его устанавливается», – сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что крупный пожар охватил пустующее здание ресторана «Арарат» на проспекте Сююмбике в центре Набережных Челнов. Из близлежащих домов из-за сильного задымления эвакуировали порядка 100 жильцов.

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