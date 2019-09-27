МЧС назвало предварительную причину пожара в челнинском ресторане «Арарат», в котором погиб ребенок

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). МЧС Татарстана назвало предварительную причину пожара в пустующем здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах, в котором погиб ребенок.

«Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как стало известно агентству от очевидцев трагедии, незадолго до возгорания по крыше ресторана бегали трое мальчишек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в пустующем здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар. Из-за сильного задымления из ближайших домов были эвакуированы около 100 человек.

Во время проливки здания в одном из помещений ресторана пожарными было обнаружено тело ребенка. По данному факту следователи начали проверку.





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