(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Следком начал проверку после гибели ребенка на пожаре в ресторане в Челнах, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в районе пяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о том, что на проспекте Сююмбике загорелось пустующее здание ресторана «Арарат». На место по второму рангу вызова выехали пожарные расчеты.

Пламя охватило 600 квадратных метров здания, из-под кровли палил густой черный дым, из-за которого пожарным пришлось эвакуировать порядка сотни жильцов домов, находящихся поблизости.

Спустя несколько часов огнеборцы взяли пламя под контроль и полностью потушили. В процессе проливки в одном из помещений сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.