Вилле Хаапасало презентовал в Хельсинки свой фильм о Татарстане

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Известный финско-российский актер и продюсер Вилле Хаапасало впервые презентовал в столице Финляндии Хельсинки свой фильм о Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Сам Хаапасало выступил с приветственным словом и рассказал о своем путешествии. Он рассказал, что съемочная группа потратила две недели на то, чтобы объездить наиболее интересные места в Татарстане и заснять их.

При этом, как отмечается в сообщении, актер пояснил, что «в регионе его больше всего интересовала многокультурность и мирное сосуществование бок о бок разных религий, национальностей и языков».

Съемки фильма проходили с 23 июня по 3 июля этого года. В частности, съемочная группа побывала в Музее чак-чака, на «Том Сойер Фесте» и фестивале мордовской культуры «Валда шинясь», а также в рыбоводном комплексе «Биосфера-фиш» и в заказниках «Чистые луга» и «Спасский».

Цикл передач из десяти серий уже можно посмотреть на новой финской медиаплатформе Kalastus TV.

Презентация прошла при поддержке посольства и торгпредства России в Финляндии, а также Торгово-экономического представительства Татарстана в этой стране.

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