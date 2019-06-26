Вилле Хаапасало помог волонтерам «Том Сойер Феста» в восстановлении дома

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Финский актер и режиссер Вилле Хаапасало поучаствовал в работах по восстановлению дома в рамках «Том Сойер Феста». Волонтеры движения весь июнь проводят работы по восстановлению дома – образца деревянного зодчества XIX-XX веков на Калинина, 12. Фотографии визита гостя разместили на официальной странице фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» в Instagram.

«Сегодня к нам на ТомСойерФест в Казани приезжал знаменитый Вилле Хаапасало. Восторгался работой волонтеров, сам помог и дал напутствие самым молодым помощникам на нашем домике!» — говорится в записи под фотографиями.

Хаапасало помог с покраской деревянного наличника, а также пообщался с волонтерами — участниками фестиваля.

«Я жил в деревне и уважаю ручной труд, это легко и ощущение, что делаешь что-то красивое», — передает слова Вилли на своей странице в Facebook помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

24 июня финский режиссер посетил Музей чак-чака в ходе работы над своим циклом фильмов о достопримечательностях и народных традициях, существующих в Татарстане.

Ранее сообщалось, что волонтеры «Том Сойер Феста» укрепили фундамент первого из восстанавливаемых домов и приступили к покраске фасада.

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