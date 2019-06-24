В Казани финский актер и режиссер Вилле Хаапасало для своей передачи снял эпизод в Музее чак-чака

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани финский актер и режиссер Вилле Хаапасало снял для своей передачи о Татарстане эпизод в Музее чак-чака. Он запланировал создать цикл из 10 серий, рассказывающий о достопримечательностях, народных традициях и рыбалке в РТ.

Вилле Хаапасало побеседовал за чашкой чая с основателем музея Дмитрием Полосиным об угощении и о том, как готовится традиционное татарское блюдо.

«Значимость чак-чака велика, раз вы открыли музей. Нет же, например, музея пончика, по крайней мере, я такого не видел», — сказал финский актер и режиссер.

В Казани Вилле уже отснял эпизоды в Кремле, мечети «Аль-Марджани» и Татарской усадьбе. Кроме того, вместе со съемочной командой они планируют отснять эпизоды на острове-граде Свияжске, в Камском Устье, Тетюшах, Болгаре, Чистополе, Набережных Челнах, Елабуге и Лаишевском районе.

Все подводки к эпизодам Хаапасало произносит на финском языке, а с приглашенными персонажами актер разговаривает по-русски. Потом по мере необходимости создатели переводят передачи на другие языки или делают субтитры.

«Народ у нас уже привык с субтитрами смотреть. Просто я не люблю, когда дублируют, и хочу слышать в своих передачах оригинальный звук», — поделился Хаапасало.

Съемки Хаапасало в республике продлятся до 3 июля.

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