Вилле Хаапасало предложил Минниханову снять цикл программ о Татарстане

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Известный финский и российский актер и продюсер Вилле Юхана Хаапасало предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову снять цикл телепрограмм о республике из десяти серий для показа в странах Европы. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Меня всегда расстраивало, что европейские СМИ рассказывают про Россию только плохое. Я решил снять цикл программ, посвященных путешествиям по России», – сказал Хаапасало. «Никто в Финляндии и в Европе не знает о том, что происходит в России», – добавил он.

Кинодеятель рассказал, как проехал на поезде из Москвы до Владивостока и снял цикл передач «Через Россию за тридцать дней». Программа вышла в эфир на государственном телеканале Финляндии YLE-TEEMA и собрала огромную аудиторию. Кроме того, при поддержке государственного телевидения скандинавских стран были сняты такие собравшие миллионную аудиторию циклы, как «Шелковый путь за тридцать дней», «Тридцать дней у финно-угорских народов», «За тридцать дней от Мурманска до Чукотки», «Кавказ за тридцать дней».

Вилле Юхана Хаапасало предложил снять цикл программ о Татарстане как об одном из самобытных регионов России. Как отметил присутствовавший на встрече председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, данный проект поможет привлечь в Татарстан туристов из Финляндии.

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