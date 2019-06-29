Вилле Хаапасало передал «финский привет» участникам «Валды Шинясь» в Тетюшском районе

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В селе Кильдюшево Тетюшского района состоялся VI Республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь». Мероприятие посетил киноактер и телеведущий Вилле Хаапасало, пишет газета «Авангард».





Обращаясь к собравшимся, режиссер рассказал, что снимает передачу «Многокультурный Татарстан».



«Я смотрю и наслаждаюсь тем, что разные культуры и народы, религии могут жить вместе. Кухня здесь замечательная, Волга, рыба. Большой привет из Финляндии!» – выразил он свое восхищение.





В фестивале приняли участие представители Мордовии, Казани, Ульяновской области, Алексеевкого, Камско-Устьинского, Тетюшского районов республики. Народный вокальный коллектив русской песни «Волжанка» из Ундор приехал на фестиваль уже в пятый раз. «Очень веселый праздник, красочный, хорошая организация. Сегодня пели песни на мокшанском и эрзянском языках», – поделились своими впечатлениями артисты.





По традиции в рамках фестиваля работала Тюштянская ярмарка, на которой мастера представили произведения народного творчества, каждый желающий мог попробовать блюда мордовской кухни и уху четырех видов. Также собравшиеся стали свидетелями красочного пролога, темой которого стала богатая история мордовского народа.





Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, обращаясь к участникам праздника, отметил, что фестиваль, который проходит на кильдюшевской земле, укрепляет культурные связи народа, позволяет лучше узнать историю.



Фестиваль посетили Депутат Госсовета РТ, директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, руководитель республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» Изольда Жуйкова, заместитель руководителя Поволжского центра финно-угорских народов Татьяна Чекушова, почетный председатель Мордовской национально-культурной автономии РТ Сергей Новиков и другие.

Цель праздника – развить традиции мордовского народа, сохранить этническую память и стимулировать деятельность фольклорных коллективов и народных мастеров.

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