Вилле Хаапасало познакомился с местными рыбаками в Чистополе и Болгаре

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Города Чистополь и Болгар посетил известный финский актер и режиссер Вилле Хаапасало, который снимает цикл передач о Татарстане. Актер познакомит европейского зрителя с историческими местами татарстанских городов и, конечно, местной природы, сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.



Актер встретился с сотрудниками заказников «Чистые луга» и «Спасский», которые рассказали о своей деятельности. Вилле познакомился с местными рыбаками, которые поведали ему о секретах своего мастерства, и конечно, вместе порыбачили.





Впереди у съемочной группы следует продолжение тура по нашей республике, результат которого оценят этой осенью финские и европейские телезрители. Планируется, что первый выпуск выйдет 1 сентября на авторском канале актера на одной из финских онлайн-видеоплатформ.

До визита в Чистополь и Болгар Вилле Хаапасало порыбачил и попробовал квас в селах Лаишевского района.

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