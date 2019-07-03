Татар-информ

3 июля 2019, 23:52

Общество

Вилле Хаапасало познакомился с местными рыбаками в Чистополе и Болгаре

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Общество

Вилле Хаапасало познакомился с местными рыбаками в Чистополе и Болгаре

Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

Известный режиссер и актер посетил государственные природные заказники «Чистые луга» и «Спасский».

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). Города Чистополь и Болгар посетил известный финский актер и режиссер Вилле Хаапасало, который снимает цикл передач о Татарстане. Актер познакомит европейского зрителя с историческими местами татарстанских городов и, конечно, местной природы, сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.

Актер встретился с сотрудниками заказников «Чистые луга» и «Спасский», которые рассказали о своей деятельности. Вилле познакомился с местными рыбаками, которые поведали ему о секретах своего мастерства, и конечно, вместе порыбачили.



Впереди у съемочной группы следует продолжение тура по нашей республике, результат которого оценят этой осенью финские и европейские телезрители. Планируется, что первый выпуск выйдет 1 сентября на авторском канале актера на одной из финских онлайн-видеоплатформ.

До визита в Чистополь и Болгар Вилле Хаапасало порыбачил и попробовал квас в селах Лаишевского района

 

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