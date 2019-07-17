Татар-информ

17 июля 2019, 10:29

Происшествия

Следком проводит проверку после отравления детей из Татарстана в крымском лагере

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Происшествия

Следком проводит проверку после отравления детей из Татарстана в крымском лагере

На данный момент в средне-тяжелом состоянии в больницу госпитализированы 54 человека из лагеря «Лучистый».

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Следком проводит проверку после отравления детей из Татарстана в крымском лагере, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РК.

«Сотрудниками отдела по Евпатории проводится доследственная проверка после поступления в больницы несовершеннолетних с отравлением. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося», – рассказали в Следкоме.

В СК отметили, что в данный момент в Евпаторийскую городскую больницу доставлены 54 человека – 49 детей и пятеро вожатых. Их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое, угрозы для жизни поступивших нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в больницу из крымского детского лагеря «Лучистый» с признаками пищевого отравления доставлены дети из Татарстана.

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