(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Следком проводит проверку после отравления детей из Татарстана в крымском лагере, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РК.

«Сотрудниками отдела по Евпатории проводится доследственная проверка после поступления в больницы несовершеннолетних с отравлением. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося», – рассказали в Следкоме.

В СК отметили, что в данный момент в Евпаторийскую городскую больницу доставлены 54 человека – 49 детей и пятеро вожатых. Их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое, угрозы для жизни поступивших нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в больницу из крымского детского лагеря «Лучистый» с признаками пищевого отравления доставлены дети из Татарстана.

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