(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Казани задержали водителя, который зажал руку инспектора ГИБДД и тащил его за автомобилем. Об этом ИА Татар-информ стало известно из собственных источников.

По данным источника, задержанному 37 лет, он – житель Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на улице Восстания водитель «Шевроле» при проверке документов зажал руку инспектора ГИБДД стеклом и несколько метров протащил его за автомобилем, после чего врезался в другую иномарку.

С места ДТП водитель-нарушитель сбежал. В городе был объявлен план «Перехват».

Пострадавшего полицейского доставили в больницу, где медики диагностировали у него травму колена.





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