Скотланд-Ярд не стал уточнять, в каком именно резервуаре находилось отравляющее вещество.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Нервно-паралитический яд «Новичок», которым отравились двое жителей расположенного неподалеку от Солсбери британского города Эймсбери, находился во флаконе от духов.

Об этом рассказал брат выжившего пострадавшего Чарли Роули Мэтью со ссылкой на слова самого отравленного. При этом ведущий расследование инцидента Скотланд-Ярд не стал комментировать это заявление, передает «Русская служба Би-би-си».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим ядом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ нервно-паралитический агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.

Граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стал тот же нервно-паралитический агент, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля, Роули же пришел в себя. В его доме был найден резервуар из-под «Новичка».