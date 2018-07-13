США обвинили во вмешательстве в выборы 12 российских разведчиков

Работникам российских спецслужб инкриминировали взлом компьютерной сети Национального комитета Демократической партии.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Большое жюри заочно обвинило во вмешательстве в выборы Президента Соединенных Штатов в 2016 году 12 российских разведчиков. Об этом заявил на брифинге первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, передает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

Обвинения выдвинуты в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшего Главного разведывательного управления, ГРУ – прим. Т-и) обвинили в краже имен волонтеров кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и данных руководителя ее предвыборного штаба Джона Подесты. Также им инкриминировали взлом компьютерной сети Национального комитета Демпартии. Первые хакерские атаки были совершены в марте 2016 года, уточнил Розенстайн.

Российским спецслужбистам вменили заговор, направленный против Соединенных Штатов, кражу личных данных и заговор с целью отмывания денег.

При этом, по словам первого замглавы американского Минюста, действия российской стороны не сказались на результатах выборов. Он особо отметил, что заранее проинформировал Президента США Дональда Трампа о действиях ведомства и что тот был полностью в курсе планов обнародовать соответствующую информацию, отмечает РИА Новости.