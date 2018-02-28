Причиной стрельбы в Казани на Авангардной стал конфликт стрелявшего с женой

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Причиной стрельбы в Казани стал конфликт стрелявшего с женой, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в районе половины девятого вечера в одном из домов по Авангардной в Казани неизвестный открыл стрельбу.

По данным МВД по РТ, в 19.40 в отдел полиции «Промышленный» обратились жители дома, которые сообщили, что в одном из подъездов слышны выстрелы.

Подъезд незамедлительно был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии. На место ЧП выехали временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по РТ Рафаиль Гильманов, руководитель Росгвардии по РТ Рустем Гумеров, начальник УМВД России по Казани Алексей Соколов.

По предварительной версии, причиной ЧП стал конфликт стрелявшего с женой. Некоторое время назад 37-летний мужчина по заявлению жены был арестован на десять суток за хулиганство.

Освободившись, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого женщина скрывалась, опасаясь за свою жизнь.

Пьяный муж начал стрелять по входной двери. Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию. Мужчина оказал сопротивление прибывшим полицейским, начал отстреливаться. Во время спецоперации он был убит.

Информация о том, что у стрелявшего якобы был подельник, не подтвердилась. На ранее распространенном фото в наручниках – брат жены стрелявшего.

Во время спецоперации был ранен сотрудник ОМОН Росгвардии, ранение в ногу получил участковый, а также один местный житель. Пострадавшие были госпитализированы.

Позже ИА «Татар-информ» со ссылкой на свои источники сообщало, что сотрудник ОМОН в результате тяжелого ранения скончался. Информацию о гибели сотрудника подтвердили в Росгвардии. У погибшего остались жена и трое детей.